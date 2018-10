Egy rejtélyes Lada roncsa került elő a Dunából

2018. október 29. 16:06

A roncs a folyó alacsony vízállása miatt került felszínre Csepelnél. Csepelen, a Rózsa utca magasságában került elő a Duna medréből egy 1200-es Lada, amelyet azóta partra húztak. Pár nap alatt több alkatrész és a rendszám is eltűnt az autóról, amely valószínűleg a 90-es években eshetett be a folyóba - írja az Origo. A derék Lada teljesen menthetetlen állapotban van, a motorterébe kagylókolóniák költöztek be, az utastérben többmázsányi iszap halmozódott fel, a teteje gyűrött, és a karosszériája teljesen átrozsdásodott.

Origo