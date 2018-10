A röszkeihez hasonló helyzet alakult ki Mexikó határán

2018. október 29. 22:22

Mintegy ezer migráns próbált Mexikóba jutni Guatemalából. Kövekkel, palackokkal és petárdákkal támadtak a rendőrökre és a bevándorlási hivatal munkatársaira. Mindez ugyanannál a határátkelőnél történt, ahol egy héttel korábban áthaladt, az amerikai sajtó egy része által Soros-expressznek nevezett migránsok karavánja.

Kövekkel, faágakkal, fémállványokkal dobálták a mexikói rohamrendőröket a migránsok a mexikói-guatemalai határnál. A felvételek kísértetiesen hasonlítanak a három évvel ezelőtti röszkei határostrom képeihez: az illegális bevándorlók ott is mindennel támadtak, ami a kezük ügyébe került.

A csaknem ezer migráns a mexikói határnál sem válogatott az eszközökben. Ahhoz a migránskaravánhoz akartak ugyanis csatlakozni, amelyik már több mint egy hete áttörte ezt a határt, és azóta folyamatosan észak felé tart, az amerikai-mexikói határ felé. Végső céljuk ugyanis az Amerikai Egyesült Államok.

Akinek nincs joga, nem léphet be az USA-ba

Legutóbb pénteken törték át migránsok ezt a határt. Akkor a mexikói hatóságok mintegy 300 bevándorlót tartóztattak le illegális határátkelés miatt.

Ennek láttán az amerikai belbiztonsági miniszter megerősítette, hogy az Egyesült Államok senkit nem fog az ország területére engedni, akinek nincs arra jogosultsága.

Továbbra is azt mondjuk, hogy akinek nincs joga belépni az Egyesült Államokba, azt nem is engedjük be, és aki beszökik, azt elfogjuk és visszaküldjük – mondta Kirstjen Nielsen az amerikai-mexikói határfal egyik már megépült szakaszánál.

James Mattis amerikai védelmi miniszter pedig vasárnap már arról beszélt, hogy napok óta egyeztetnek a mexikói-amerikai határ megerősítéséről, és már meg is kezdték a betonakadályok odaszállítását. „Az elmúlt napokban is megbeszéléseket tartottunk és fogunk is. Pont olyan egyeztetések voltak, mint amilyenek a nagy viharok esetében vannak. Eldöntjük, milyen eszközök kellenek, és hogy hány katonára van szükség” – mondta az amerikai védelmi miniszter.

Közép-amerikai országokból kivándorlók átkelnek a Chiapas és Oaxaca mexikói államokat összekötő hídon, Huixtla déli város közelében (Fotó: MTI/AP/Rodrigo Abd)

Megállíthatatlan tömeg?

Eközben továbbindult az Egyesült Államok felé az amerikai sajtóban Soros-expresszként is emlegetett több ezer fős migránskaraván. Pontos számukat nem tudni, hiszen folyamatosan változik. Legalább négyezren, de egyes becslések szerint akár hétezren is lehetnek.

A karavánt szervező civilek arról is meggyőzték a menet tagjait, hogy ekkora tömegnek senki nem mer útjába állni.

A hondurasi fiatal migránsok menet közben azt kiabálták, hogy addig mennek, míg el nem érik az Egyesült Államokat. Az ő menetelésüket látva újabb csoportok kelnek újra és próbálnak meg átjutni a határon.

A Mexikón áthaladó emberek jogászok segítségével szállnak szembe a helyi hatóságokkal. Az ügyvédeket civil jogvédők, így például a Soros Györgyhöz köthető Nyílt Társadalom alapítvány által finanszírozott szervezetek biztosítják.

Az amerikai sajtó egy része megszálló karavánt emleget. A One News Now nevű amerikai hírportál azt írta: Soros finanszírozza az inváziós karavánt és útjukat egy olyan csoport szervezi, amelyet a Soros Györgyhöz köthető Open Society Foundation pénzel.

Több ezer katona érkezik a határra

Az Egyesült Államok több mint 5200 katonát küld a mexikói határra, hogy támogassák Donald Trump amerikai elnöknek a határ biztosítását célzó erőfeszítéseit – jelentette ki Terrence O’Shaughnessy tábornok, az Egyesült Államok északi parancsnokságának vezetője hétfői sajtótájékoztatóján.

A tábornok kiemelte, hogy az amerikai-mexikói határra küldendő katonák egy része fel lesz fegyverezve.

„Úgy gondolom, az elnök világossá tette, hogy a határ biztonsága nemzetbiztonsági kérdés” – hangsúlyozta O’Shaughnessy.

Trump ismételten hangsúlyozta, hogy nem engedi be az Egyesült Államokba a Guatemalából, Hondurasból és Salvadorból származó migránsok – eltérő becslések szerint 3500-7000 fős – karavánját.

hirado.hu - MTI - M1