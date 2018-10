Morvai Krisztina: Sikerült teljesen levetkőzni a „merjünk kicsik lenni” politikát

2018. október 30. 12:23

Arra a legbüszkébb Morvai Krisztina EP-képviselő, hogy az elmúlt csaknem tíz esztendőben volt szerepe abban, hogy hazánk a Gyurcsány–Bajnai-féle „merjünk kicsik lenni” országból példaadó és vezető állam lett az Európai Unióban. A politikus erről az ECHO TV Jó reggelt! című műsorának keddi adásában beszélt. A független európai parlamenti képviselő már korábban bejelentette, nem indul a jövő évi voksoláson. Az elmúlt 10 év politikai munkásságáról most egy könyvben számol be, amiben beszél arról is, hogy az emberek miért félnek migrációellenes pártra szavazni.

Amikor Morvai Krisztina 2009-ben európai parlamenti képviselő lett, akkor – ahogy fogalmazott – Magyarország egy olyan ország volt, amely mindenben igyekezett megfelelni a gyarmattartók érdekeinek. Felidézte, az a Göncz Kinga volt az emberi jogokkal foglalkozó LIBE-bizottság alelnöke, aki a szemkilövető Gyurcsány-kormánynak volt a minisztere.

Az EP-képviselő elmondta, Brüsszelben nem váltott ki óriási felháborodást 2006 véres ősze, hiszen, ha „szocialista-liberális kormány teszi azt, akkor az rendben van”. Amíg Magyarország „rendes gyerek” volt mindent megkaptak a nyugati gazdasági hatalmak. Nem szabad elfelejteni, itt az a modell működik, hogy a gazdasági hatalom megrendeli, a politikai hatalom teljesíti, a média pedig eladja az embereknek – tette hozzá.

Morvai Krisztina szerint 2009-től fősodratúvá váltak azok a radikális megnyilvánulások, amelyeket ő kezdett ez az Európai Parlamentben. Példaként hozta fel a „nem leszünk gyarmat” jelszót, vagy éppen a „Magyarország a magyaroké” Az európai parlamenti képviselő visszaemlékezett arra is, amikor 2015 januárjában Ásotthalomnál szembesült azzal, miként özönlenek át a migránsok a zöldhatáron, miként kezdődött el a tömeges migráció úgy, hogy a széles közvélemény akkor még nem is szembesült azzal.

Morvai Krisztina úgy véli, a büntetésről fog szólni a 2019-es európai parlamenti választás. Az emberek meg fogják büntetni a bevándorláspárti erőket. Angela Merkel visszavonulásával kapcsolatban a politikus azt mondta, a német kancellár már nem beszél közös hangot a szavazóival.

