„Sátorvárosokat” emel a migránskaravánnak Washington

2018. október 30. 13:47

„Sátorvárosok” létesítését tervezi Donald Trump, ahol azokat a közép-amerikai migránsokat helyeznék el, akik menedékkérelmet nyújtanak be az Egyesült Államokban, és ahol kérelmük elbírálásáig tartózkodhatnak – erről maga az amerikai államfő beszélt a Fox News televíziós csatornának adott interjúban hírügynökségek keddi jelentése szerint.

„Sátorvárosokat fogunk építeni, mindenfelé sátorokat fogunk kihelyezni, nem fogunk épületeket emelni, több százmillió dollárt költve. Sátrak lesznek, nagyon szépek lesznek, és a migránsok várakozni fognak, ha pedig nem kapnak menedékjogot, akkor elmennek” – fogalmazott Trump az interjúban. „Amikor rájönnek, mi zajlik itt, sokkal kevesebben fognak jönni” – tette hozzá. Az amerikai elnök emlékeztetett arra, hogy a közép-amerikaiak által benyújtott menedékkérelem legtöbbjét – közel 80 százalékát – elutasítják az Egyesült Államokban.

Terrence O’Shaughnessy tábornok, az amerikai erők északi parancsnokságának vezetője (Fotó: MTI/EPA/Pool/Dzson Hon Kjun)

Terrence O’Shaughnessy tábornok, az amerikai erők északi parancsnokságának vezetője hétfői sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy az Egyesült Államok fegyveres erői több mint 5200 katonát küldenek a mexikói határra, támogatandó Donald Trump elnök erőfeszítéseit a határ biztosítására. Becslések szerint egy 3500-7000 fős karaván tart az Egyesült Államok felé, elsősorban Guatemalából, Hondurasból és Salvadorból származó migránsokkal. A Mexikóban járó tömeg létszáma folyton változik, mert újabb és újabb emberek csatlakoznak, vannak ugyanakkor, akik feladják, illetve élnek a mexikói hatóságok nyújtotta lehetőséggel, és ott nyújtanak be menedékkérelmet.

Az amerikai elnök hétfői Twitter-üzenetében egyebek között arról írt: a migránskaravánban „bandatagok és néhány nagyon rossz ember is van”, azonban nem szolgált bizonyítékkal e kijelentés alátámasztására. Trump korábban is tett hasonló kijelentéseket anélkül, hogy tényekkel támasztotta volna alá azokat. Az amerikai államfő Twitter-bejegyzésében arra kérte a migránskaraván tagjait, hogy menjenek vissza, hangsúlyozva, hogy nem engedik be őket, hacsak át nem esnek a jogi folyamaton. Trump „megszállásnak” nevezte a migránskaraván szándékát, és figyelmeztette őket, hogy a hadsereg már várja őket.

Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/AP/Manuel Balce Ceneta)

Donald Trump a bevándorlás szigorításával igyekszik támogatást szerezni a Republikánus Pártnak a novemberi időközi választások előtt. A november 6-i félidős választásokon a képviselőház egészét és a szenátus tagjainak harmadát választják meg, és több államban kormányzóválasztás is lesz, így ezen múlik, hogy a republikánusok meg tudják-e tartani többségüket a kongresszusban.

hirado.hu - MTI