Áder János jelenlétében tartották meg New Yorkban a Bánk bán előadását

2018. október 31. 17:15

Áder János államfő és felesége, Herczegh Anita jelenlétében tartották meg New Yorkban a Magyar Állami Operaház díszelőadását kedden este, Erkel Ferenc Bánk bán című operája volt műsoron.

A díszbemutatót a Lincoln Központ David H. Koch színházában tartották. A vendégjáték alkalmával tartotta meg az október 23-i ünnepi megemlékezését Magyarország ENSZ-missziója.

Bogyay Katalin magyar ENSZ-nagykövet a háromfelvonásos opera ünnepi előadása előtt a színház előcsarnokában fogadáson látta vendégül a világszervezet vezetőit, köztük Amina J. Mohammedet, az ENSZ főtitkárának általános helyettesét, Alison Smale-t, a globális kommunikációért felelős főtitkárhelyettest, továbbá több mint ötszáz vendéget, az ENSZ-tagállamok és -megfigyelőmissziók nagyköveteit, New York művészeti és politikai életének befolyásos szereplőit.

Schőberl Márton, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kulturális diplomáciáért felelős helyettes államtitkára (b4), Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) kultúráért felelős államtitkára (b5), Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója (b6), Áder János államfő és felesége, Herczegh Anita (k), Plácido Domingo operaénekes (j4), Bogyay Katalin magyar ENSZ-nagykövet (j3) Erkel Ferenc Bánk bán című operájának díszbemutatóján New Yorkban, a Lincoln Központ David H. Koch színházában 2018. október 30-án. MTI/Operaház

A nagykövet a díszelőadás előtt a színpadon mondott beszédében kiemelte, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékezete éppúgy a magyar nemzeti tudat része, mint Erkel operája. A magyar történelem mindenkori sorskérdései, a függetlenség iránti vágy, a hazaszeretet, az elnyomó külföldi hatalmak elleni küzdelem éppúgy meghatározta az 1956-os forradalom napjait, mint a Bánk bán 13. századi történetét és az Opera keletkezésének 19. századi körülményeit - hangsúlyozta Bogyay Katalin.

A díszelőadáson ott volt Fekete Péter kulturális államtitkár, Schőberl Márton kulturális diplomáciáért felelős helyettes államtitkár, Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója és Káel Csaba rendező.

A bemutató előtti napon, hétfőn kezdődött meg New Yorkban a magyar kultúrát népszerűsítő kéthetes rendezvénysorozat. Ennek keretében hétfőn a Britain's Got Talent című vetélkedő döntőbe került csapata, a Fricska mutatott be néptáncprodukciót New York egyik hídja mellett, majd a hídra operát és balettot megelevenítő animációt vetítettek.

A rendezvénysorozaton az Operaház négy operát és három balettelőadást mutat be, lesz két gálakoncert, opera- és balettszólóval, kórussal és tánckarral. Koncertezik a Virtuózok öt fiatal művésze, valamint a fesztivál teljes ideje alatt a Koch színház előterében fiatal magyar képzőművészek alkotásait bemutató tárlat várja a látogatókat.

A közönség Erkel Ferenc Bánk bán című operájának díszbemutatóján New Yorkban, a Lincoln Központ David H. Koch színházában 2018. október 30-án. A díszbemutatót Áder János köztársasági elnök jelenlétében tartották. MTI/Operaház

Erkel Ferenc Bánk bán című operájának díszbemutatója New Yorkban, a Lincoln Központ David H. Koch színházában 2018. október 30-án. MTI/Operaház

