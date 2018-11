Trump szerint is Soros állhat a migránsmenet megszervezése mögött

2018. november 1. 22:48

Újabb migránskaravánok indultak útnak Közép-Amerikából az Egyesült Államok felé. Becslések szerint egyszerre 3-4 karaván is tart az amerikai határ felé. Az amerikai sajtó egy része Soros Expressznek is nevezi a menetet. Donald Trumpot is kérdezték erről, aki azt mondta, elképzelhető, hogy a milliárdos spekuláns áll a migránsmenet megszervezése mögött.

Megállíthatatlanul hömpölyög Mexikóban a közép-amerikai országokból indult migránstömeg. A 4-5 ezer, főként hondurasi, salvadori és guatemalai migráns az Egyesült Államokba akar eljutni. A két héttel ezelőtt indult karaván még csak 1600 kilométerre van az amerikai határtól, de nyomukban máris újabb menetek indultak el. A napokban ezren vágtak neki az útnak Guatemalából, most pedig egy újabb, 700 fős migránsmenet indult meg észak felé Salvadorból.

Az illegális bevándorlók feltartóztatásában korábban a mexikói hatóságok látványosan csődöt mondtak. A migránscsoportok szervezői ugyanis gyorsan felmérték, hogy ekkora tömeggel a rendőrség nem fog majd szembeszállni. Nem véletlen, hogy útközben folyamatosan csatlakozásra biztatták az embereket a menet vezetői.

A szervezettség sokakban gyanút ébresztett. A feltételezés szerint a karaván útját irányító csoportok a Soros Györgyhöz köthető Nyílt Társadalom Alapítvány támogatását élvezik. Az amerikai sajtó egy része ezért Soros Expressznek is nevezi a menetet. Ezt a feltételezést újságírói kérdésre válaszolva szerdán Donald Trump is elképzelhetőnek nevezte.

Donald Trump arról is beszélt, hogy az ország biztonsága érdekében szigorítani kell a bevándorlási szabályokon. A menetelő tömegben ugyanis veszélyes bűnözők is haladhatnak. Ráadásul az ellenőrizetlen beáramlást segíti az a törvény, amely automatikusan állampolgárságot ad az amerikai földön született gyermekeknek.

A migránsok nem fognak bejutni az országba – szögezte le az elnök. Donald Trump elmondta, a határt csak törvényesen léphetik át a bevándorlók, akik kérelmük elbírálásáig zárt táborban maradnak. A határ biztosítására pedig akár 20 ezer katonát is kivezényelhetnek.

Az illegális bevándorlás kérdése központi témává vált a novemberi félidős választások előtt. A demokrata politikusok sokszor azzal vádolják az elnököt, hogy a problémát pártpolitikai célokra használja. A fegyveres határőrizet megerősítése azonban nem nevezhető Donald Trump kampányfogásának. Már az ifjabb George Bush és Barack Obama is a Nemzeti Gárda egységeit vezényelte a mexikói határon dolgozó hatóságok tehermentesítésére.

MTI - M1