Nem nagyon akarnak a demokraták Bill Clintonnal kampányolni

2018. november 2. 19:59

Már nem nagyon akarnak a demokrata párti politikusok Bill Clinton volt elnökkel kampányolni - jelentette a The New York Times pénteken.

A lap tudósítója Arkansas államból küldött helyszíni jelentést. Elnökké választása előtt ugyanis Bill Clinton ebben a középnyugati államban volt két ciklusban is kormányzó.

Little Rockban, Arkansas állam fővárosában a lap megszólaltatta Clarke Tucker képviselőt, aki tavaly vehemensen védte meg a volt elnököt, amikor az egyik helyi republikánus politikus azt javasolta, hogy a Bill és Hillary Clinton repülőtér nevét változtassák meg. "Akkoriban azzal érveltem, hogy Arkansas polgárai nyolcszor szavaztak Bill Clintonra" - mondta a riporternek Tucker képviselő, majd hozzátette: az idén ez már másként van.

Clarke Tucker a mostani félidős választások kampányára már nem is hívta meg Bill Clintont. "Minden választás a jövőről szól" - fogalmazott lakonikusan a politikus. A The New York Times így értékelt: Tucker annak örül, hogy Bill és Hillary Clinton messzire elkerüli az államot. Egyetlen demokrata párti jelölt sem invitálta őt a kampánya megsegítésére.

"Miközben a demokraták a saját identitásukat keresik a Trump-korszakban, egy dolog szembetűnően világossá vált: Bill Clintonnak nincs helye ebben" - állapította meg a The New York Times. Majd hozzátette: "pár nappal a félidős választások előtt (Bill) Clinton egyfajta politikai purgatóriumban találja magát, képtelen meghaladni a saját személyes múltját és politikai döntéseit, és a párt felemelkedőben lévő liberális szárnyán belül kiátkozzák őt".

Egy olyan választás idején, amelyet jobbára a MeToo mozgalom és a női jelöltek nagy száma határoz meg, Bill Clinton már nem vonzó személység - írta a lap. Ugyanakkor utalt arra is, hogy Clintontól nemcsak az elnökként elkövetett "szexuális indiszkréciói" miatt óvakodnak a jelöltek, hanem azért is, a fiatal és a liberális szavazók szemében nem népszerű a valahai, centristának nevezett politikája sem.

Tamika Mallory, a Donald Trump megválasztása után alakult Nők Menete nevű tiltakozó mozgalom egyik szervezője így fogalmazott a The New York Times újságírójának: "Bill Clinton azzal tenne jót a Demokrata Pártnak, ha a humanitárius munkájára összpontosítana".

MTI