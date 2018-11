Merkel: Ukrajna maradjon meg tranzitországnak az orosz gáz szállításában

2018. november 2. 22:23

Ukrajna biztonságának eleme, hogy megmarad tranzitországnak az orosz földgáz szállításában Európába - hangsúlyozta Angela Merkel német kancellár pénteken Varsóban, a lengyel-német kormányközi konzultációt követő sajtóértekezleten.

A rendszeres, most 15. alkalommal megtartott konzultáción a Morawiecki- és a Merkel-kormány több tagja vett részt.

Lengyelországgal "közös célunk, hogy Ukrajnának, mely tranzitország az orosz földgáz számára, e tekintetben megmaradjon a szerepe, mert ez az ukrajnai biztonsággal is összefügg" - jelentette ki Merkel. Emellett fontosnak nevezte a gázszállítás diverzifikációját. "Németország ezért felgyorsítja az LNG-kikötő megépítésére vonatkozó terveit, úgy, hogy más forrásokat is felhasználhasson" - jelentette be. Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő egy korábbi pénteki tévéinterjúban helyeslően beszélt az Északi-tengeren építendő, a gázszállítás diverzifikációját szolgáló német terminál terveiről.

A sajtóértekezleten Morawiecki elmondta: Varsó és Berlin hasonlóan értékeli a "Krím törvénytelen megszállását és Ukrajna szándékos destabilizálását", felhívják Moszkvát a nemzetközi jog betartására.

Úgy látta: az Ukrajnán keresztül Európába zajló gázszállítást kiszoríthatja a Balti-tenger alatt orosz-német beruházásként épülő Északi Áramlat-2 gázvezeték. Az ukrajnai gáztranzit Morawiecki szerint is "bizonyos garancia a legalább viszonylagos béke megőrzésére" Ukrajna azon részén, amelyet még nem ért el háborús konfliktus.

A két politikus beszélt a brit európai uniós tagság megszűnéséről (Brexit) is. Merkel azt szeretné, hogy napokon belül "rendezett brit kilépési eljárás induljon el". Morawiecki szerint a kilépési tárgyalások "jó úton haladnak (...), de biztosan nem lesznek könnyűek". Varsó és Berlin érdeke az erős politikai és gazdasági kapcsolatok megőrzése az Egyesült Királysággal - húzta alá.

Az Európai Unió (EU) jövőjéről beszélve Morawiecki úgy látta: Lengyelországot és az EU-t egyre jobban összekapcsolhatják a jelenleg születő politikák, köztük a védelmi kérdéskör, illetve a közös költségvetési politikán belül az innovációkra tett hangsúly. "Optimista vagyok az EU jövőjét illetően, a nézeteltérések néha fölöslegesen eltakarják a közös érdekeinket és a közösen vallott értékeket" - jelentette ki.

A kormányközi konzultációk során Jacek Czaputowicz lengyel és a Heiko Maas német külügyminiszter közös nyilatkozatban kiemelte annak a határozatnak a súlyát, melyben az Európa Tanács október 12-én felszólította Moszkvát: egy éven belül, a bizonyítóanyag további rongálását megakadályozva, szolgáltassa vissza Varsónak a 2010-ben az oroszországi Szmolenszknél lezuhant gép roncsát.

Az oroszországi Szmolenszk közelében 2010. április 10-én lezuhant lengyel kormánygép a Lech Kaczynski akkori elnök vezette magas rangú küldöttséget szállította a katyni vérengzés 70. évfordulója alkalmából rendezett gyászünnepségre. A szerencsétlenséget a fedélzeten lévő 96 ember közül senki sem élte túl.

