Lejárt a határidő: ennyivel lehet drágább a kötelező

2018. november 3. 00:47

Legkésőbb péntekig hirdethették ki év végi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifáikat a biztosítók. A Magyar Biztosítók Szövetsége adatai szerint a személyautók 25 százalékára érvényes az év végi kgfb-kampány. Szakértők arra számítottak, hogy 10–15 százalékos mértékben növekedhetnek a díjak, az előzetes díjszámítások szerint viszont tavalyhoz képest csak 8-10 százalékos emelkedés várható komoly szórással: egyes szegmensekben a tavalyihoz hasonló díjak várhatók, másutt akár 30 százalékot is meghaladó lesz a növekedés.

Idén is legkésőbb november 2-ig hirdethették ki év végi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjaikat a biztosítótársaságok. Az autósok ekkortól tudják összehasonlítani a piacon elérhető lehetőségeket a meglévő biztosítójuk által ajánlott díjjal, amelyet november 11-ig kell megkapniuk postán, illetve e-kommunikációs szerződés esetén e-mailben. Az új díjaknak a jelenlegi tarifákkal való összevetésénél érdemes figyelni arra, hogy az idei díjat a baleseti adóval növelve vegyék figyelembe – hívta fel a figyelmet Független Biztosítási Alkuszok Magyarország Szövetsége (FBAMSZ).

Több százezren érintettek

Mint ismeretes, Magyarországon 2010. január 1-je óta a kgfb-szerződéseknél már nem a naptári év kezdete, hanem a gépkocsi megvásárlásának a napja számít évfordulónak. Míg korábban minden autós egységesen január elsején tudott szerződést váltani, azóta csupán azoknál a járműveknél kell ezt a napot figyelni, amelyek 2010 óta nem váltottak tulajdonost. Ez napjainkban már csupán a forgalomban lévő járművek alig több mint negyedére igaz. Jelenleg 1,26 millió olyan gépjármű van forgalomban, amelynek január 1-jén van a fordulónapja, ezek üzembentartói számára lesznek érdekesek az új tarifák.

A Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) az év végi kgfb-kampány érintettjei számára a január 1-jei fordulónapot megelőzően hatvan nappal, azaz november 2-án érvényes díjak az irányadók. A Mabisz adatai szerint tavaly a kampányidőszakban 160 ezer szerződést mondtak fel a gépjármű-tulajdonosok, ebből százezret személyautóval rendelkező magánszemélyek szüntettek meg.

Díjemelés várható

A FBAMSZ arra számít, hogy idén 140–150 ezer szerződést válthatnak, a díjak pedig az elmúlt egy évhez hasonló, 10–15 százalékos mértékben növekedhetnek. A 2019-es díjbefizetés során már nem kell külön baleseti adót fizetni, azonban a díjba kalkuláltan meg kell fizetniük az autósoknak ugyanazt a terhet, hiszen a baleseti adóból biztosítói különadó lesz. Ettől az adóváltozástól az autósok terhe nem változik, az átlagdíj-statisztikában viszont mintegy harmincszázalékos emelkedés várható emiatt.

Sebestyén László, a Netrisk.hu ügyvezető igazgatója korábban az MTI-nek azt mondta: mindent összevetve, a személyautóknál az átlagdíj 26-28 ezer forint lehet. A díjnövekedést a károk növekvő számával és a helyreállítási költségek gyors emelkedésével indokolta.

A tavalyi adatok alapján a kgfb-piac több mint felét három biztosító, az Allianz, a K&H és a Wáberer uralja.

Új tarifák

A csütörtök éjféli határidőig mind a 13 érintett biztosító meghirdette új kgfb-tarifáit az év végi kampányidőszakra – tájékoztatott pénteki közleményében a Netrisk.hu.

Az első néhány ezer mintán lefuttatott próbaszámítások alapján az új szerződések átlagdíja 25-26 ezer forint körül alakulhat majd, ami 8-10 százalékos növekedést jelent a tavalyi hasonló értékhez képest. Ez némileg elmarad a piaci folyamatok által indokolható – korábban becsült – 10-15 százalékos díjemelési mértéktől, ami azt mutatja, hogy a kgfb-piacán továbbra is erős a verseny a piaci szereplők között.

„Az idei díjtarifák az előző évekhez képest jelentősebb strukturális változást nem tartalmaznak, ugyanakkor látható, hogy egyes kockázatokat (például a balesetekhez kapcsolódó személyi sérülések növekvő költségeit) a biztosítók a magasabb díjakkal, és egyre újabb díjszorzókkal kénytelenek fedezni – mutat rá a közleményben a Netrisk.hu ügyvezető igazgatója. – A nemzetközi forgalomban résztevő járművek mellett így jelentős többletdíjra számíthatnak a közúti személyszállításban részt vevő járművek, és idén először már személyautók esetében is ülésszám szerinti szorzóval számolnak egyes biztosítótársaságok.”

Minden eddiginél jobban megéri az éves díjat egy összegben és elektronikus módon befizetni: akár 25-30 százalékos díjelőny is elérhető a negyedéves csekkes befizetés választásához képest. A biztosítók emellett idén is jelentős együttkötési kedvezménnyel díjazzák, aki a kgfb-vel egy időben cascót vagy lakásbiztosítási szerződést is köt.

hirado.hu