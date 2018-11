A migránsok által elkövetett nemi erőszak ellen tiltakoztak

2018. november 3. 22:38

A németországi Kandelben újra utcára vonultak az emberek, így tiltakozva a migránsok által elkövetett nemi erőszak ellen. Két hete, nagyrészt szír férfiak Freiburgban csoportosan megerőszakoltak egy német lányt. A demonstrálók azt követelték: szűnjön meg a bíróságokon a migránsokkal szembeni kivételezés.

Angela Merkel azonnali lemondását és a határok lezárását is követelték azok a tüntetők, akik a németországi Kandelben vonultak utcára, ismét a nők elleni migránserőszak ellen tiltakozva. A város az után lett szimbolikus helyszíne ennek az ügynek, hogy egy afgán menedékkérő a városban brutálisan halálra késelte német ex-barátnőjét, mert a lány szakított vele.

Azóta rendszeresek a tüntetések Kandelben. Szombaton a két héttel ezelőtt Freiburgban elkövetett tömeges nemi erőszak ellen demonstráltak. A városban egy 18 éves német lányt erőszakoltak meg menedékkérők. Jelenleg nyolcan vannak őrizetben, heten közülük szírek.

A kandeli tiltakozók az M1 tudósítójának elmondták: azt követelték, hogy a német hatóságok ne kivételezzenek az elkövetőkkel csak azért, mert migránsok. A tüntetők a jogállamiság helyreállítását követelték és azt, hogy az elkövetők méltó büntetést kapjanak, még akkor is, ha migrációs hátterűek.

A tudósító elmondta: a tüntetők szerint a bíróságokon kettős mércét alkalmaznak, ezért azt követelik, hogy toloncolják ki azokat, akik bűnözővé váltak, bűncselekményeket követték el.

Hétfőn Freiburgban is több százan tüntettek a csoportos nemi erőszak miatt. A 18 éves lányt az egyik szórakozóhely mellett erőszakolták meg a migránsok. A német rendőrség pénteken hét szíriai migránst és egy német állampolgárt vett őrizetbe. Azt feltételezik, hogy a fővádlott, egy 21 éves szíriai kábítószert kevert a lány italába, ami akkor kezdett hatni, amikor már elhagyták a diszkót.

A szíriai férfi 2015-ben érkezett Németországba, azóta számtalan rendőrségi ügye volt agresszív viselkedése miatt. A szomszédjai mellett egy fogyatékos embert is bántalmazott.

A férfi bűntársait is jól ismerték már a rendőrök, így amikor elkészültek a DNS-vizsgálat eredményei, hamar előkerítették őket a freiburgi menekültszállásokról. De már akkor úgy sejtették a nyomozók, hogy az elfogott 8 férfin kívül lehetnek még többen is. Ez a gyanújuk szombat reggelre beigazolódott.

„Szombat reggelre kiderült, két olyan DNS mintánk is van, amelyek nem tartoznak az eddig őrizetben lévő gyanúsítottakhoz, sem az áldozathoz. Nem ismerjük őket. Éppen ezért továbbra is minden eszközt és emberi erőforrást bevetünk, teljes erővel nyomozunk, hogy azonosítsuk ezt a két embert is” – mondta Michael Mächtel államügyész, továbbra sem cáfolva azt a sajtóhírt, miszerint akár 15 menedékkérő is részt vehetett az elkábított magatehetetlen tinédzser megbecstelenítésében.

hirado.hu - M1