Trump: Gyönyörű látvány a szögesdrótkerítés

A menekültkaraván tagjai hetekkel ezelőtt vágtak neki az Egyesült Államok felé tartó útnak, többségük Hondurasból.

„Kimerültünk. Fizikailag és mentálisan. Nem tudjuk, mi lesz, a helyi önkormányzat buszokat ígért nekünk, de nem teljesítették. Reméljük azért segítenek nekünk, mert gyerekkel vagyunk. A csapat nagy része Mexikóváros felé halad. Meglátjuk, hátha felvesznek bennünket is, sok kismama van köztünk, nem akarunk kockáztatni, biztonságban szeretnék tovább menni” – mondja egy kétgyerekes asszony.

Elsősorban a mindent átható szegénység elől menekültek el tömegesen Hondurasból, amely a drogbandák tevékenysége és a kábítószer-kereskedelem miatt a világ egyik legveszélyesebb országa.

Az ígéret földjének határát, a félidős választási kampány kellős közepén erősítette meg az amerikai elnök. 5200 katonát vezényeltek a 2-3 ezres migránskaraván megállítására.

„A hadseregünk a határon van. Láttam a felhúzott, gyönyörű szögesdrótot. Jól felhasznált szögesdrótkerítés, gyönyörű látvány” – mondta egy montanai választási rendezvényen Donald Trump, amerikai elnök.

A republikánus párti elnök a gazdasági növekedéssel, és a bevándorlás veszélyével kampányol pártjának képviselő, szenátor, illetve kormányzójelöltjei mellett.

„Alapvetően szocializmust akarnak bevezetni az Egyesült Államokban. El akarják törölni a határokat. Venezuela 20 évvel ezelőtt a leggazdagabb ország volt abban a régióban. Ma az emberek nem tudnak venni egy vekni kenyeret sem. Ez a szocializmus. A demokraták egymás után be akarják hívni az illegális idegenek karavánjait, hogy elárasszák a településeinket, elhasználják a forrásainkat. Mi nem akarjuk ezt” – mondta Trump.

Kedden az amerikai választók lecserélik a képviselőház egészét, valamint a felsőház, a szenátus harmadát. A republikánusok szeretnék megőrizni a többséget a törvényhozás mindkét házában. A demokraták pedig legalább a képviselőházi többség elnyerésében bíznak. Ezt pedig az elnök elleni vizsgálatok megindítására, illetve a kormány törvényhozási programjának blokkolására használnák fel. Az eddigi tendencia alapján, rendszerint az ellenzékben lévő pártnak kedvez a félidős választás, ezt jelzik a független közvélemény-kutatások is. Az idei felfokozott érdeklődést jelzi az is, hogy a finisben az elnök nyolc olyan szövetségi államban is kampányol, amely amúgy is republikánus bázisnak számít.