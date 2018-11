Több migránskaraván menetel az Egyesült Államok felé

2018. november 4. 20:57

Gőzerővel készül az amerikai határőrség a migránskaravánok érkezésére. A bevándorlók egyre közelednek az Egyesült Államokhoz, és mindent meg is tesznek, hogy minél hamarabb odaérjenek. Sokan kamionokra és utánfutókra kapaszkodnak fel, mások stoppolnak. Hetek óta több ezren menetelnek észak felé, többségük már Mexikóba is illegálisan jutott el.

Amennyiben kell, utánfutókra is felkapaszkodnak a migránsok, csak azért, hogy gyorsabban haladhassanak az Egyesült Államok felé. A járműveken szinte csak fiatal férfiak utaznak, családjaikat hátrahagyták.

A migránskaravánok eddig vagy fenyegetéssel, vagy erőszakkal, vagy pedig a határátkelőhelyeket megkerülve léptek be Mexikóba. Donald Trump szerint azonban ez nem történhet meg az amerikai-mexikói határnál.

„Bántották a mexikóiakat, a katonákat. Áttörtek. Mindenki láthatta, a televízióban is mutatták. Szörnyű volt. Mexikó próbálkozik, de mi mások vagyunk. Nekünk ott vannak a katonáink a határokon. És észrevettem a sok szögesdrótot is, azok is gyönyörűek tudnak lenni, ha megfelelően használják őket” – fogalmazott az amerikai elnök.

Az amerikai katonák megkezdték a drótkerítések telepítését a mexikói határ mentén. A texasi szakaszon jelenleg száz egyenruhás dolgozik, hogy megnehezítse a hivatalos átkelőhelyek megkerülését. Bár az első migránscsoportok érkezését csak mintegy két hónap múlva tartják esedékesnek, folyamatos és egyre nagyobb a készülődés.

Jelenleg már három különböző menetben, csaknem hétezer ember halad Mexikó területén, miután az országba újabb, ezerfős karaván jutott be Guatemalából. Többek szerint éppen ez a szervezettség az, ami nagyon szembetűnő. Egyesek a karaván útját irányító csoportok a Soros Györgyhöz köthető Nyílt Társadalom Alapítvány támogatását élvezik. Az amerikai sajtó egy része emiatt Soros-expressznek is nevezi a menetet.

A migránskaravánok feltűnő összehangoltságára, és a menetek időzítésére hívta fel a figyelmet Donald Trump is egy pénteki gyűlésen. A november 6-i félidős választások előtti kampányrendezvényen az amerikai elnök kijelentette: a demokraták bevándorlást pártoló politikája kudarcra van ítélve.

hirado.hu - M1