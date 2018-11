Befejeződött a kisebbségi önkormányzati választás Szerbiában

2018. november 4. 21:12

Bezártak a szavazóhelyiségek vasárnap 20 órakor, ezzel lezárult a nemzeti kisebbségi önkormányzati választás Szerbiában. A délvidéki magyarok két lista jelöltjei közül választhatták ki a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács (MNT) leendő 35 tagját.

2010-ben a magyar nemzeti közösség 55,46 százaléka járult az urnák elé, 2014-ben pedig 40,6 százaléka, és a várakozások szerint az idén még tovább lanyhult a választási kedv, sajtóhírek szerint körülbelül 30-33 százalékos választási részvételre lehet számítani.

A köztársasági választási bizottság a nap folyamán nem közölt részvételi arányt, ennek bejelentésére, valamint részeredményekre késő este lehet számítani.

Az MNT a Szerbiában élő magyarok országos kisebbségi önkormányzati szerve. Tevékenysége törvényben szabályozott keretek között a nyelvhasználat, az oktatás, a tájékoztatás és a kultúra területére terjed ki. A testület 35 helyéért két választási listán, a Magyar Összefogás, valamint a Magyar Mozgalom - Zsoldos Ferenc nevű listán összesen 70 jelölt indult.

Voksa leadásakor Hajnal Jenő, az MNT eddigi elnöke arról beszélt, hogy az általa vezetett Magyar Összefogás lista képviselői az elkezdett négyéves munkát kívánják folytatni, és olyan jövőt akarnak építeni, amely mögött Magyarország, az anyaország, a magyarság és az egész nemzet áll, és amely egyszerre nemzeti, emberi, ugyanakkor cselekvő és otthonteremtő.

Amennyiben a Magyar Összefogás szerzi meg a legtöbb szavazatot, akkor nem hivatalos információk szerint továbbra is Hajnal Jenő vezeti majd az MNT-t.

Zsoldos Ferenc, a Magyar Mozgalom nevű civil szervezet által állított lista vezetője szerint sok mindentől függ, hogy mennyi jelöltjük kerülhet be, elsősorban attól, hogy akik az eddigi választásokon otthon maradtak, azok elmennek-e szavazni. Véleménye szerint lehet, hogy csak néhány jelöltjük kerül be az MNT-be, de az is előfordulhat, hogy a testület egyharmadát a Magyar Mozgalom jelöltjei teszik majd ki.

A nemzeti tanácsokról szóló törvényt 2009-ben fogadták el. Ez lehetővé tette egyebek mellett azt is, hogy - a Kárpát-medence magyarlakta területei közül elsőként - a Vajdaságban megalakulhasson a kisebbségek kulturális autonómiáját szavatoló intézményrendszer.

Az első Magyar Nemzeti Tanácsot 2010-ben választották meg. A 35 tagú testületben a legnagyobb délvidéki magyar párt, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) listájának - amelyen a párt a történelmi egyházakkal, civil szervezetekkel, valamint a vajdasági magyar közélet és értelmiség képviselőivel indult - háromnegyedes többsége lett, a 35-ből 28 képviselői helyet szerzett meg. A 2014-es választáson a VMSZ által támogatott Magyar Összefogás listának az MNT 35 helyéből 31 jutott.

Pásztor István, a VMSZ elnöke vasárnap reményének adott hangot, hogy a Magyar Összefogás meg tudja ismételni az előző két választás jó eredményét. "Azt remélem, hogy a befektetett munka, az odaadás, az elkötelezettség visszaigazolódik" - fogalmazott a politikus szavazata leadásakor.

Vasárnap egyébként a Szerbiában élő 22 nemzeti kisebbség közül 18 választhatta meg közvetlen módon kisebbségi önkormányzati szervének tagjait, míg négy nemzeti közösség elektorok útján döntött a testület összetételéről.

MTI