Egyre jobban félnek a migránsoktól Bosznia-Hercegovinában

Bosznia-Hercegovinában sok ezer bevándorló vár arra, hogy átmehessen Horvátországba, a határőrök nem engedik őket. A helyiek ezért attól tartanak, hogy a migránsok ismét fellázadnak. Bosznia-Hercegovinába év eleje óta már több mint 20 ezer bevándorló érkezett. Azt, hogy mennyien lehetnek az országban csak megbecsülni lehet. Számuk azonban szemmel láthatóan napról napra nő. Sok helyen már az iskolák környékén is gyülekeznek, ami egyre inkább aggasztja a szülőket. Azt mondják, a bevándorlók gyakran fényképeket is készítenek gyermekeikről, ez mindannyiukat megrémiszti. Velika Kladusa lakosai szerint aggasztó az is, hogy a migránsok 90 százaléka fiatal férfi.

A hónapok óta várakozó migránsok egyre agresszívabbak. Legutóbb szombaton tört ki tömegverekedés szálláshelyükön, egy gyárcsarnokban. Ruhaosztás közben többtucatnyian estek egymásnak késekkel és vasrudakkal, hatan megsérültek. A rendőrség azóta is megerősített létszámban van jelen. Nem sokkal korábban a bosnyák–horvát határon történt összecsapás. A migránsok a rendőrökre támadtak, kövekkel és vizes palackokkal dobálták meg a hatóság emberit, így próbáltak áttörni az országhatáron. A helyzet azóta is feszült, sokan attól tartanak, csak idő kérdése, mikor tör ki a következő lázadás. Hétfőn a migránsok arról beszéltek a Híradónak, a rendőrök hiába próbálják őket megállítani, ha kell, erőszak árán is átjutnak a határon.

Napközben Bosznia-Hercegovinában összeül a miniszterek tanácsa. Előzetes információk szerint a fő téma a migrációs helyzet lesz.