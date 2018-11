Rossi keretet hirdetett - Dzsudzsák visszatér

2018. november 5. 14:34

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Twitter-oldalán jelentette be, hogy Marco Rossi keretet hirdetett az Észtország és Finnország elleni hazai Nemzetek Ligája-mérkőzésekre. Öt visszatérő is van a névsorban. Dzsudzsák Balázs, Böde Dániel, Ugrai Roland, Korhut Mihály és Holman Dávid ismét ott lesz a keretben. Marco Rossi szövetségi kapitány vasárnap este az M4 Sport Sport7 című műsorában arról beszélt, hogy nem látott okot Dzsudzsák Balázs mellőzésére, az al-Ittihad Kalbában légióskodó középpályás is meghívót kapott az olasz szakvezetőtől.

Infostart