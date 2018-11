Felújított görög katolikus középiskolát adott át Semjén Zsolt

2018. november 5. 14:44

Felújított görög katolikus középiskolát adott át Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes hétfőn Sátoraljaújhelyen.

A Magyar Görögkatolikus Egyház – az Evangéliumnak megfelelően – immár teljességében szolgálja a híveket, hiszen szerepet vállal az élet minden területén – mondta a Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium felújított épületeinek ünnepélyes átadásán és megáldásán.

Semjén Zsolt kiemelte, az Evangélium az élet teljességére vonatkozik, ennek megfelelően a görög katolikus egyház a templomok és a spirituális helyszínek, a hitélet gyakorlása mellett már jelen van a bölcsődékben, óvodákban, általános iskolákban, gimnáziumokban, a szakképzésben, az egyetemeken, a kórházakban, végez börtönpasztorációt, de kiveszi részét a tudomány és a kultúra különböző területeiből is.

Ezáltal teljesé vált tartalmi szempontból is az egyházszolgálat – fogalmazott. Semjén Zsolt szerint az egyház jól teszi, amikor olyan képzésekben is szerepet vállal, olyan szakmákat is oktat, amelyek megélhetést biztosítanak.

A miniszterelnök-helyettes közölte, hogy az állam a vallásszabadság biztosítása mellett a közfeladatot ellátó felekezeti intézmények támogatásával vállal szerepet az egyházi oktatás rendszerében.

Hozzáfűzte, minden magyar állampolgárnak javára válik az a többletgazdagság, amelyet az egyházi intézmények hozzátesznek a hazai oktatáshoz, hiszen például a sátoraljaújhelyi iskola is minden oda járó diák és szüleik gazdagodását szolgálja, felekezeti hovatartozás nélkül. Komporday Levente, az intézmény igazgatója elmondta: a közel egy éve tartó munkálatok során teljes körűen felújították az épületegyüttest.

Az igazgató az MTI kérdésére azt is elmondta, hogy a fenntartó egyházmegye sikeres pályázata nyomán körülbelül egymilliárd forintot fordíthattak a felújításra, amely kisebb részben európai uniós, nagyobb részben pedig hazai forrásból származik.

Az intézmény által kiadott közlemény szerint teljesen új villamos- és fűtéshálózattal rendelkezik az épület, teljessé vált a külső homlokzatok hőszigetelése és nyílászárócseréje. Az épületek jelentős részében kicserélték a padlóburkolatot, valamint a tetőszerkezetek is megújultak. Új kerítést és térburkolati elemeket helyeztek el az udvaron, kápolnát, a képzéshez szükséges tanműhelyeket és cukrászüzemet és újabb kiszolgálóhelyiségeket, szaktantermeket és vizesblokkokat alakítottak ki.

A Miskolci Egyházmegye a 2016/2017-es tanévben lett a sátoraljaújhelyi középiskola fenntartója.

MTI