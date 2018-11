Rétvári: Az állam nem lehet világnézetileg semleges

2018. november 6. 00:15

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára szerint az állam nem lehet világnézetileg semleges, nem tagadhatja meg keresztény múltját, hanem állást kell foglalnia a jó és rossz, az értékes és az értéktelen, igazságos és igazságtalan tekintetében.

Rétvári Bence a Kommunizmus Bűnei tudományos konferenciasorozat Vallás és politika a kommunizmusban című hétfői budapesti előadásán arról beszélt, hogy a „kommunizmus terhes gondolkodásbeli öröksége” a világnézeti semlegesség, amely azért alakult ki, mert a nácizmus és a kommunizmus után az emberek megijedtek mindenféle ideológiától.

Ha pedig a világnézeti semlegességet közömbösségként értelmezik, akkor az állam nem vállalhat fel semmiféle értéket, és nem vállalhatja fel keresztény gyökereit sem. Ez azonban helytelen, hibás ideológia – jelentette ki az államtitkár. A világnézeti semlegesség valójában a keresztény múlt megtagadására szolgál – tette hozzá.

Rétvári Bence azt hangoztatta, hogy a kereszténység, magyar nemzettudat, hazaszeretet, családok szeretete, az igazságosság keresztény értelmezése hozta létre azt a civilizációt, amelyben élünk, és nem mondhatjuk, hogy a keresztény értékvilággal egyenértékű minden más ideológia. Voltak, akik világnézeti semlegességet arra használták, hogy lépésről lépésre elvágjanak egy-egy szálat a magyar nemzet történelme, magyar keresztény kultúra és a mindennapok valósága között, a kormány azonban nem akar hátat fordítani semminek, ami a büszke magyar múlt része – emelte ki.

Azt mondta, fontos, hogy az államnak is legyen állásfoglalása, és egy országnak, egy kormánynak feladata a keresztény kultúra fenntartása és erősítése is, amire már az alaptörvény is utalást tesz.

Kitért arra is, hogy a világnézet a 2015-ös a bevándorlási válság óta sokkal fontosabb kérdés, mint előtte. Ismerni és vállalni kell a múltunkat, történelmünket, keresztény kultúránkat, ha azt szeretnénk, hogy a gyermekek és unokák generációja a mostanihoz hasonló legyen, és ne kisebbségként kelljen élniük – fűzte hozzá az államtitkár.

Eötvös Péter, a Kommunizmus Bűnei Alapítvány elnöke azt mondta, a vallás és a mindenkori politika egymásra hatása mindig is alakította Európa történelmét. Ennek a kölcsönhatásnak az évszázadok folyamán voltak pozitív hozadékai is, de nem ritkán konfliktusok forrása is volt.

hirado.hu - MTI