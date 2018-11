Francia politikusok az elítélt pakisztáni nő kimentését sürgetik

2018. november 6. 17:20

Anne Hidalgo, Párizs szocialista polgármester és Laurent Wauquiez, a jobbközép Köztársaságiak elnöke is azt kérte Emmnauel Macron államfőtől, hogy "mentse meg az életét" annak a Pakisztánban istenkáromlás vádjával 2010-ben halálra ítélt keresztény nőnek, akit múlt szerdán felmentett a legfelsőbb bíróság, de az iszlámábádi kormány jelezte: nem akadályozza meg a felülvizsgálati eljárás megindítását.

"Ászija Bibi felmentése a pakisztáni legfelsőbb bíróságon valódi megkönnyebbülés mindazoknak, akik mint én is, támogatták és a szabadon engedését kérték az elmúlt években. A helyzete azonban rendkívül bizonytalan maradt, miután be van börtönözve, és ő és a családtagjai is halálos fenyegetéseknek vannak kitéve" - mondta a párizsi főpolgármester a francia hírügynökségnek. "Franciaországnak kötelessége az ő és a családja segítségére lenni azzal, hogy Pakisztánnál kérelmezni, engedélyezzék elmenekülni egy másik országba, ahol biztonságban lehet és ahol teljesen szabadon gyakorolhatja a keresztény vallását" - tette hozzá.

Párizs 2014-ben díszpolgárává avatta Ászija Bibit azért, hogy így járuljon hozzá a védelméhez.

"Most hogy felmentették, kész vagyok arra, hogy Párizs befogadja, és támogassa őt és a családtagjait annak érdekében, hogy tartósan integrálódni tudjanak Franciaországban" - hangsúlyozta Anne Hidalgo.

"A legrosszabbtól kell tartanunk Ászija Bibi esetében. Ne várjuk meg, hogy a tragédia bekövetkezzen! Most kell cselekedni" - hívta fel a figyelmet a városvezető.

Laurent Wauquiez, a jobbközép Köztársaságiak vezetője nyílt levélben fordult az államfőhöz, "hogy tegyen meg mindent Ászija Bibi életének megmentéséért és azért, hogy Franciaország befogadja és védelmezze".

A jobboldali politikus szerint "Franciaország nem maradhat csöndben", és "nyomást kell gyakorolnia a pakisztáni kormányra, hogy Ászija Bibi szabadlábra kerüljön és el tudja hagyni a családjával Pakisztánt, ahol az élete veszélyben van". A politikus hozzátette, hogy "megtiszteltetés a köztársasági elnök és Franciaország számára, hogy ezekben a pillanatokban felajánlhatja a védelmét".

Ászija Bibit 2010-ben ítélték kötél általi halálra, mert vádlói szerint gyümölcsszedés közben összeszólalkozott muszlim nőkkel, és istenkáromlást követett el. Jogvédők évek óta bírálják Pakisztánt az istenkáromlást büntető paragrafus miatt, amely alapján halálbüntetés is kiszabható. Az aktivisták szerint a törvénnyel könnyű visszaélni, és sokan a tárgyalást sem érik meg, mert előfordul, hogy meglincselik vagy meggyilkolják azokat, akiket istenkáromlás vádja ér. A törvény több pakisztáni bírálója is gyilkosság áldozata lett.

Ászija Bibit nyolc év után, a múlt héten bizonyíték hiányában felmentette a pakisztáni legfelsőbb bíróság, de saját biztonsága érdekében nem engedték szabadon, és az esetleges fellebbezés lezárultáig nem hagyhatja el az országot.

Jogvédők szerint ez számára halálos ítélettel ér fel.

MTI