Kanadában kezdenek elfogyni a marihuánakészletek

2018. november 7. 15:39

Kezdenek elfogyni a marihuánakészletek Kanadában, ahol három hete legalizálták a marihuána birtoklását és fogyasztását - számolt be róla a The New York Times (NYT) című napilap szerdán internetes oldalán.

Három tartományban - köztük lakossága számát tekintve a két legnagyobban, Ontarióban és Quebecben - marihuánahiány van, ami miatt közülük kettőben ideiglenesen be kellett zárni számos olyan boltot, ahol kannabiszt árusítanak.

"Több fűre van szükségünk!" - mondta a NYT-nek Trevor Tobin, aki anyjával együtt vezet egy marihuánát árusító boltot az Új-Fundland és Labrador tartománybeli Labrador Cityben. Elmondása szerint a szállítók nem termesztettek elég növényt, és nem rendelkeznek elegendő csomagolóberendezéssel sem. "Ez a kereslet és kínálat törvénye" - mondta.

Kanadában három hete legalizálták a marihuána birtoklását és fogyasztását, elsőként az első nagyobb ipari országok közül. A szövetségi törvényhozás ugyanakkor az ország tíz tartománya és három területe számára meghagyta azt a jogot, hogy saját hatáskörben szabályozza a marihuána eladását és terjesztését.

A lépés összhangban áll Justin Trudeau kormányfő 2015-ös választási ígéretével, amelyben úgy vélekedett, a legalizálás elsorvasztja a tiltott marihuánapiacot és megvédi a gyerekeket. A politikus szerint a több milliárd dollár értékű marihuána tiltott terjesztését jelenleg a szervezett bűnözés csoportjai irányítják.

A törvény bírálói azt mondják, a legalizálás semmit sem tesz a kannabisz tiltott piacának megszüntetéséért, és abban nem szerepel olyan mechanizmus, amely meggátolná, hogy a szervezett bűnözés ne hatoljon be a legális termesztői piacra.

Elemzők szerint azonban a készlethiány azzal fenyeget, hogy aláássa a legalizáció egyik legfőbb célkitűzését, a marihuána illegális, évente körülbelül 5,3 milliárd kanadai dollár (több mint 1135 milliárd forint) értékű kereskedelmének megfékezését. A marihuánakészlet-hiány miatt feldühödött fogyasztók országszerte azzal fenyegetőznek, hogy visszatérnek egykori, törvénytelenül működő kábítószer-kereskedőjükhöz.

MTI