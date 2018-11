Az európai lapok ellentmondásosnak ítélik meg a választások eredményét - 2.

2018. november 8. 15:13

Az, hogy a republikánusok elveszítették a többséget a képviselőházban - növelve viszont szenátusi fölényüket - nem jelzi, hogy "lejárna Trump ideje", az amerikai elnöknek esélye van újraválasztásra 2020-ban - véli a lengyel Rzeczpospolita. A független jobbközép napilap kommentátora szerint "Amerika nem ment át egy politikai hurrikánon, bár új szelek támadtak". Nehezebb lesz ezentúl a kormányzás, a Kongresszus két háza kölcsönösen akadályozza majd egymást, megerősödnek a fékek és egyensúlyok mechanizmusai. A Gosc Niedzielny konzervatív hetilap honlapján közölt kommentár szerint az amerikai politikai színtéren végbement változások nem lépnek túl a félidős választásokkor megszokott eltolódások keretén, a demokraták "viszonylagos győzelme" nem jelenti a politikai főirány megváltozását.

A Romania Libera című román konzervatív lap vezércikkírója szerint Trump győzött, ha figyelembe vesszük, mekkora erőket vonultatott fel ellene a "mélyállam", a média jelentős része és a civil szervezetek hathatós támogatását is élvező baloldal, amely "persze azzal fog dicsekedni", hogy többsége van az elnök felfüggesztésére képes Képviselőházban. A bukaresti szociálliberális kormányhoz közeli dcnews.ro portál elemzője is úgy látja, hogy a sokak által várt Trump-ellenes hullám elmaradt, de értékelése szerint megnőtt a valószínűsége annak, hogy az alsóház megkísérli az elnök félreállítását. A jobboldali hotnews.ro portál elemzője szerint olyan eredmény született, amellyel mindenki elégedett lehet, de mélyül az amerikai társadalom megosztottsága, erősödik a gyűlöletbeszéd. Ha a félidős választások helyett elnökválasztásról lett volna szó, a leadott voksok egy újabb mandátumot eredményeztek volna Donald Trump számára - vonja le következtetést a román lap.

A kongresszus hatalmi megosztottsága láncon tartja majd a Fehér Házat és talán megkönnyebbülést hoz a világ többi részének - írta kommentárjában a Hospodárské Noviny című szlovák gazdasági-közéleti napilap. A republikánusok vesztettek, mert nem fognak tudni kormányozni, a demokraták kicsit nyertek, mert nem kell majd kormányozniuk - írta a baloldali pozsonyi Pravda, amely szerint az Egyesült Államokra kemény két év vár. A "Nem Trump, hanem a republikánusok veszítettek" című cikk írója szerint Trumpnak bizonyos szempontból van mit ünnepelnie, mégpedig azt, hogy a republikánus párt azon része, amely "túlélt" már teljesen az ő pártja lesz. A választások eredményei a valódi politikai életben azt a változást hozták, hogy Trumpnak olyan ellenzéke lesz, amelynek van hangja és ereje is - írta főszerkesztői kommentárjában a pozsonyi liberális Sme.

Beáta Balogová szerint a választás arra mutatott rá, hogy kezd felébredni a választóknak az a generációja, amely nem akarja, hogy a politika átlagon aluli celebek terévé váljon.

Bár az amerikai félidős választások nem Donald Trumpról szóltak, az elnök meggyengülve került ki a megmérettetésből - véli egybehangzóan a cseh sajtó. "A demokraták azzal, hogy megszerezték a képviselőházi többséget, átrajzolták az ország politikai térképét. A választások lényegében patthelyzetet eredményeztek, de ez a helyzet a demokraták számára kedvezőbb. Nem volt semmijük, de most újra bekerültek a hatalomba" - írja a liberális Mladá Fronta Dnes. Két évvel Trump elnökválasztási győzelme után, az amerikaiak úgy döntöttek, hogy nagyobb ellenőrzés alá vonják államfőjüket. Washingtonban megszűnt az egypárti uralom - vélekedik a Hospodárské Noviny című liberális napilap. A baloldali Právo egyik kommentárja szerint a jövőben éles összetűzésekre lehet számítani az amerikai képviselőház és a szenátus között, de "nem kizárt, hogy ez Trumpnak tetszeni fog".

Ukrajna számára még kedvezőbbé vált a helyzet azzal, hogy az amerikai szenátusban megmaradt a republikánus többség, viszont a képviselőházban az ellenzéki demokraták kerültek többségbe - fejtette ki a Jevropejszka Pravda című ukrán hírportál. Az Oroszországgal szembeni amerikai katonai nyomásgyakorlás és a szankciók fennmaradását az garantálja, ha a két párt azokat egyaránt támogatja. Ez lehetővé teszi azok elhallgattatását, akik szeretnék helyreállítani a barátságot Moszkvával - fejtette ki a szerző, hozzátéve, hogy Ukrajna támogatása eddig egyike volt azon kevés ügyeknek, amiben egyetértés volt a republikánus és a demokrata párt között.

A The Times of Israel című angol nyelvű izraeli honlap arra hívta fel a figyelmet, hogy a választás éjszakáján Donald Trump két zsidó milliárdos, Sheldon Adelson és Stephen Schwarzman társaságában figyelte az eredményeket. A keményvonalas izraeli kormányzatot is jelentős összegekkel támogató kaszinómágnás, Adelson - Soros György legfőbb amerikai ellenfele - több mint 112 millió dollárt adományozott a republikánusoknak a 2018-as félidős kampányra, és Schwarzman ennél mindössze félmillió dollárral csekélyebb összeggel járult hozzá a kiadásokhoz.

A Vedomosztyi című orosz gazdasági napilap szerkesztőségi cikkében úgy vélekedett, hogy Oroszország számára a félidős választások eredménye semmilyen esetben nem jelentett volna számottevő változást. A demokraták megerősödése nyomán arra lehet számítani, hogy még nehezebbé válik Moszkva és Washington kapcsolatainak helyreállítása, ugyanakkor csökken a fegyverkezési verseny esélye.

A hasonló profilú Kommerszant arra számít, hogy az amerikai végrehajtó és törvényhozó hatalom közötti szembenállás felerősödése együtt jár majd a Trump és Moszkva állítólagos összejátszására vonatkozó vizsgálatok újabb hullámával. A Kongresszussal való megállapodás elkerülhetetlensége pedig arra kényszerítheti majd Trumpot, hogy feladja az amerikai-orosz viszony normalizálására vonatkozó terveit, amelyek egyébként sem tartoznak majd a prioritásai közé a 2020-as választások kampányában.

