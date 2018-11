Buszokat követelnek az államok felé igyekvő migránsok

2018. november 9. 09:34

Buszokat követelnek a Mexikóvárosban várakozó közép-amerikai migránskaraván tagjai, hogy az Egyesült Államok határához szállítsák őket: a mintegy ötezer fő jelenleg egy Mexikóvárostól délre fekvő stadionban várakozik – közölték képviselőik csütörtökön.

Nagyjából kétszáz képviselőjük csütörtökön három órát gyalogolt, hogy felkeressék az ENSZ mexikóvárosi irodáját, hogy buszokat követeljenek az embereknek. Arra hivatkoznak, hogy az út hátralévő része túl veszélyes, és túl hideg is van, hogy gyalogoljanak vagy stoppoljanak. Az ENSZ-iroda zárva volt, de a karaván néhány koordinátorát fogadták az ENSZ illetékesei, akik most is tárgyalnak velük.

„Ez humanitárius válság, és őket egyáltalán nem érdekli” – hangoztatta a karaván egyik koordinátora az ENSZ irodájánál. A mexikói hatóságok adatai szerint 4841 embert regisztráltak, közülük 1726 gyerek, 310 öt éven aluli. Többségük a hatóságok szerint elutasította Mexikó ajánlatát, hogy maradjanak az országban, és csak kevesen voltak hajlandóak hazatérni.

Közép-amerikai kivándorlók egy sportcsarnokban a számukra létesített átmeneti szálláson a mexikói Córdobában 2018. november 5-én (Fotó: MTI/AP/Marco Ugarte)

A karaván döntő többsége Hondurasból indult, de vannak köztük salvadoriak, guatemalaiak és nicaraguaiak is. Mexikóváros körülbelül 1000 kilométerre fekszik az amerikai határ legközelebbi pontjától, a texasi McAllentől. Ennek ellenére tavasszal egy másik karaván inkább a még messzebb lévő Tijuana felé indult, hogy Kaliforniában lépjen be az Egyesült Államokba. Ők nagyjából 200-an maradtak, mire a határhoz értek.

hirado.hu - MTI