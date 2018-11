Nem kétharmados, hanem négyötödös kereszténydemokrata győzelem született

2018. november 9. 12:34

Az Európai Néppárt csúcsjelöltje, Manfred Weber az, aki ki tudja békíteni a liberális és konzervatív néppártiakat. Mráz Ágoston Sámuel szerint a bajor politikus nem Magyarország ellensége, nem is a legelkötelezettebb kereszténydemokrata, ugyanakkor magyar szemmel nézve lehetőségek közül a legjobb választás. A Nézőpont Csoport vezérigazgatója az ECHO TV Napi aktuális című műsorában úgy vélte, azok, akik a Fidesz kizárását követelték az Európai Néppártból, súlyos vereséget szenvedtek.

Mráz Ágoston Sámuel szerint nagy győzelmet aratott a kereszténydemokrata szárny azzal, hogy Weber lett a néppárti csúcsjelölt, ugyanakkor – idézve Orbán Viktor miniszterelnök szavait – a visszafogottság sosem árt, mert nem választották meg az Európai Bizottság elnökét, hanem a következő néhány hétre választottak csúcsjelöltet.

Magyarországnak is vannak negatív tapasztalatai Manfred Weberről, de ahogy Európában lenni szokott, ő a kompromisszumok közül a jobbik fajta – tette hozzá az elemző.

A másik néppárti jelölt, Alexander Stubb arra építette a kampányát, hogy Orbán Viktort el kell távolítani, a Fideszt pedig ki kell zárni a Néppártból.

Más mondanivalója nem is nagyon volt, ez az ő szellemi sivárságát és kudarcát is bizonyítja. Súlyos vereséget szenvedett – tette hozzá Mráz Ágoston Sámuel. Úgy fogalmazott, akinek nem tetszik a kétharmad, annak itt a csattanós válasz, hogy itt most négyötödös, egyértelmű döntés született.

