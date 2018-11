Eltiltással fenyegeti Hosszú Katinkát a FINA

2018. november 10. 00:54

Olimpiai és világbajnok úszókkal, köztük Hosszú Katinkával szemben helyezett kilátásba eltiltást a Nemzetközi Úszó Szövetség, amennyiben decemberben elindulnak az International Swimming League elnevezésű sorozat nyitóversenyén – hangzott el az M4 Sport közvetítésében a tokiói világkupa pénteki nyitónapjáról.

Az ellenvilágkupaként emlegetett ISL első állomása december 20-án lenne Torinóban, a FINA azonban már nyáron figyelmeztette 209 tagországát, hogy ne nevezzenek versenyzőt a viadalra, amit a nemzetközi szövetség nem ismer el, aki pedig rajthoz áll, az egy- vagy akár kétéves eltiltásra is számíthat.



Az Olasz Úszó Szövetség a figyelmeztetés ellenére folytatta a szervezést. A sportdiplomáciai csörte hátteréhez hozzátartozik, hogy az olasz – és az európai – szövetséget az a Paolo Barelli vezeti, aki korábban sikertelenül pályázott a FINA elnöki posztjára. A szervezők érvelése szerint a meghívásos verseny megfelel mind az európai (LEN), mind a nemzetközi (FINA) szövetség szabályainak, ezen felül pedig már több mint 70 úszó benevezett a versenyre, többek között Hosszú Katinka is, az ISL a háromszoros olimpiai bajnok magyar mellett olyan nagyágyúkkal kampányol, mint Adam Peaty vagy Chad Le Clos.



A tét mindkét fél számára nagy, a fő kérdés, hogy melyik oldal fog engedni: a versenyzők hosszú eltiltást kockáztatnak az indulással, a jövő évi világbajnkságon való részvételük is veszélybe kerülhet, a másik oldalról nézve viszont amennyiben a FINA tényleg beváltja a fenyegetést, komoly bevételkiesést kockáztat, hiszen így a világ legnagyobb úszói nélkül rendezik meg a jövő nyári vb-t és a 2019-es világkupát.

m4sport.hu