Megtört a hallgatás Németországban

2018. november 11. 01:00

Kiderült, hogy Angela Merkel kancellár tudtával hagyták szabadon a hatóságok a terroristát, aki 2016 decemberében a tömeg közé hajtott kamionjával a berlini karácsonyi vásárban. Az ügyről Stefan Schubert írt tényfeltáró könyvet, miután titkos ügynökök vallottak a nyomozásról. Az író, aki új kötetében feltárta az EU áttelepítési programjának titkos végrehajtását is, most az M1-nek adott interjút.

Könyvet írt Németország destabilizálódása címmel egy német exrendőr a csaknem két évvel ezelőtti, Berlinben történt terrortámadásról. Stefan Schubert exkluzív információkat tárt a fel a 2016. december 19-ei terrorista merényletről, amit Anis Amri a karácsonyi vásárban követett el, amikor egy kamionnal belehajtott a tömegbe.

Schubert az M1-nek elmondta, hogy a német kormány valótlan információkat hozott nyilvánosságra az ügy részleteiről. A titkosszolgálatok szerették volna felderíteni a férfi kapcsolatrendszerét, továbbá azt, hogy miként kommunikált az Iszlám Állammal, így inkább szabadon hagyták. „Lehallgatták a mobilját, megfigyelték, és ez sokkal fontosabb volt a számukra, mint a saját népük védelme” – mondta Schubert. Utólag az is kiderült, hogy a terrorista nyomai Angela Merkel kancellár hivatalába vezetnek.

Anis Amri tizenkét embert ölt meg 2016 decemberében egy berlini karácsonyi vásáron, ahol kamionnal hajtott a tömegbe (Fotó: EPA/BKA)

A német kancellár a felelős

Az író által megszerzett titkos dokumentumokból kiderül, hogy Amrit szándékosan engedték szabadon. „Ha megfigyeljük, hova vezetnek a szálak, kik hozták meg ezt döntést a bűnügyi rendőrségtől a belső titkosszolgálaton és a kancellári hivatalon át a szervezetek közötti koordinációig, akkor megállapítható, hogy politikai döntés született, a szövetségi kormány hozta meg a végső döntést, amiért a kancellári hivatal, és az által maga Angela Merkel a felelős” – fogalmazott az író az interjúban.

Angela Merkellel készít közös felvételt egy menekült a német szövetségi bevándorlás- és menekültügyi hatóság egyik berlini befogadóállomásán (MTI/EPA/Bernd von Jutrczenka, 2015. szeptember 10.)

Stefan Schubert kitért arra is, hogy a német sajtó és a hatóságok megpróbálják elhallgatni a migrációs problémákat, ami jól érzékelhető volt a kölni szexuális támadásoknál is, de miután túl nagy volt a felháborodás, nem lehetett elsimítani a dolgokat.

A tartományi belügyminisztériumból megpróbáltak nyomást gyakorolni, és magas rangú rendőrségi tisztségviselők is azt szorgalmazták, hogy enyhítsék az erőszakról szóló jelentést.

Ez nem történt meg, az ügyeletes tiszt tiltakozott, végül több rendőr, aki a bűncselekmény éjszakáján szolgálatban volt Kölnben, ezt interneten kiszivárogtatta, így indult el a lavina. De a nemrég történt freiburgi csoportos erőszak kapcsán is jól látszik – mondta Schubert az interjúban –, hogy megpróbálták eltitkolni a részleteket.

A nők elleni erőszak, a rasszizmus és a nemek szerinti hátrányos megkülönböztetés ellen tiltakoztak a kölniek 2016. január 9-én. A szilveszter éjszaka a kölni főpályaudvarnál nők ellen elkövetett támadásokkal kapcsolatban több csoport is tüntetést hirdetett erre a napra (MTI/EPA/Oliver Berg)

Valószínűleg nem akarták, hogy a hesseni és a bajorországi választások előtt elszabaduljanak az indulatok, és ezáltal a bevándorlásellenes párt, az AfD megerősödjön.

Arab maffiák alakultak Németországban

Az író beszélt arról is, hogy vannak migránsok, akik 20-30 éve érkeztek, de nem integrálódtak, ezért arab maffiák alakultak Németországban, amikről a politika nem akart tudomást venni, és mostanra annyira megerősödtek, hogy már aligha lehet felvenni velük a harcot.

Schubert szerint a menekültválság, a menekültpolitika mélyen megosztotta a társadalmat, a bűnügyi rendőrség pedig a szövetségi választások előtt megszépítette a bűnügyi statisztikát; egyre többen vannak, akik emiatt nem hisznek a kormánynak.

Tüntetők „A biztonságért és a rendért” feliratú transzparenssel a szászországi Chemnitzben a Pro Chemnitz (Chemnitzért) nevű, szélsőjobboldalinak tartott, bevándorlásellenes civil szervezet felhívására rendezett tiltakozáson (Fotó: MTI/EPA/Franz Fischer)

Egy rendőrtől azt tudta meg, hogy ezt szándékosan teszik, többször is belenyúltak a statisztikába, így már senki nem tudja, mikor rögzítettek egy bűncselekményt, milyen összefüggésben, hogy az elkövető migrációs hátterű-e, és így már nagyon nehéz megbízható adatokat kapni.

Kultúrharc alakult ki

„Németországban 20-30 éve a baloldal szimpatizánsai vannak többségben, ha megnézzük az újságokat, a közszolgálati tévécsatornákat, azok is kampányt folytattak a menekültek befogadása mellett: dicsérték magukat, mennyire humánusak, és nem beszéltek a hátrányokról” – jelentette ki Schubert, majd azzal folytatta, hogy most ez az alternatív médiumok megjelenésével, az AfD Bundestagba való bejutásával megváltozott, valódi kultúrharc alakult ki.

A menekültválság még nem ért véget, a harc fokozódni fog. A németek közül többen megkérdezik, hogy lehet, hogy míg a hajléktalanok megfagynak az utcán, a migránsok lakásokat kapnak.

Titokban zajlik az áttelepítési program

Stefan Schubert azt is kifejtette, hogy az utóbbi három évben 850 ezer alkalommal követtek el migránsok bűncselekményt, és a politikának erre nincs válasza. Nem tudnak érveket felhozni, miért engedték be a migránsokat, és csapták be az embereket.

A Vilmos császár-emléktemplom mellett újranyitott a berlini karácsonyi vásár azután, hogy három nappal korábban a helyszínen gázolásos tömeggyilkosság történt. Tizenkét ember meghalt, és negyvennyolcan megsérültek (MTI/EPA/Rainer Jensen, 2016. december 22.)

Az exrendőr arról is ír könyvében, hogy az európai uniós áttelepítési program titokban zajlik. Sőt, többféle hivatalos áttelepítési program is létezik, a migránsok teljesen szabadon átléphetik a német határt, egy részük Athénból repülővel érkezik Münchenbe.

Schubert ugyanakkor azt reméli, hogy munkája elvezethet a németek felébredéséhez. Voltak könyvkereskedő hálózatok, amelyek nem akarták árulni a könyvét, ennek ellenére a Németország destabilizálódása hat hétig vezette a bestsellerlistát.

Mint mondta, az emberek azt szeretnék, ha megmondhatnák, ki jöhet be az országukba, és nem szeretnék, ha ezt Berlin vagy Brüsszel határozná meg. „Bízom benne, hogy magyar vagy olasz segítséggel azt is el lehet érni, hogy Németország határait is megvédjük” – jelentette ki az interjú végén az író.

hirado.hu - M1