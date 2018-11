A 18. század végére Lengyelország eltűnt Európa térképéről

2018. november 11. 16:04

Lengyelország 1918. november 11-én nyerte el függetlenségét. A centenárium kapcsán Jerzy Snopek, Lengyelország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete az M5 kulturális csatornán elmondta: bár a 17. század elején a Lengyel-Litván Unió Európa egyik legerősebb állama volt, a 18. század végére Lengyelország eltűnt Európa térképéről.

A 17. század elején a Lengyel-Litván Unió Európa egyik legerősebb országa volt, azonban a század végi háborúk már súlyos következményekkel jártak. A rendetlenség, ami uralkodott a lengyel államban, a 18. századra válsághoz vezetett – mondta Jerzy Snopek.

A 18. század első felében, a fényes lengyel reneszánsz után, kulturális szempontból is válságba került az ország. A helyzet akkor kezdett jobbra fordulni, amikor a felvilágosodás eszméje Lengyelországban is helyet talált – közölte. Amikor reformokat vezettek be a lengyelek, akkor jött a szerencsétlenségek azon sorozata, amely az ország függetlenségének elvesztéséhez vezetett – fűzte hozzá.

Lengyelország felosztásával kapcsolatban Jerzy Snopek arról is beszélt, hogy 1764-ben egy litván nemes, Stanislaw Poniatowski lett a király, aki a Szaniszló Ágost nevet vette fel. A köznemességnek az a része, amely tiltakozott az Oroszországtól való függőség ellen, felkelést szervezett, az úgynevezett „bári konföderációt”.

A felkelés elbukott, és az ország szomszédjai jó ürügynek tekintették, hogy elvegyék Lengyelországtól területének egy részét, amelytől fogva Lengyelország gyakorlatilag orosz protektorátus lett, ahol a tényleges hatalom az orosz nagykövet kezében összpontosult.

A 18. század végén Poroszország és Oroszország további területeket vettek el Lengyelországtól, amely felkeléshez vezetett. Az ország második, illetve harmadik felosztását követően Lengyelország eltűnt Európa térképéről.

A 19. században Lengyelország folyamatosan próbálta kivívni függetlenségét, egymást követték a nemzeti felkelések. Az első világháború végére váltak reálissá a lengyel függetlenség esélyei – nyilatkozta Jerzy Snopek.

A Lengyelország függetlensége visszaszerzésének 100. évfordulója alkalmából celebrált mise a varsói Isteni Gondviselés Templomában 2018. november 11-én (Fotó: MTI/PAP/Jacek Turczyk)

Az M5 kulturális csatorna vasárnap tematikus napot tart a lengyel függetlenség napja alkalmából.

hirado.hu - M5