A jövő héten ködös és napos idő váltakozik, fokozatos lehűléssel

2018. november 11. 16:26

A jövő héten folytatódik a ködös, napközben jellemzően napos, száraz idő. A hét elején helyenként még akár 20 fok is lehet, aztán fokozatos lehűlés várható. Vasárnap néhol napközben is csak 6 fokig melegszik az idő, s ekkor helyenként akár hózápor is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzéséből.

Hétfőn a köddel és rétegfelhővel borított területek nagysága fokozatosan csökken, de elsősorban északnyugaton tartósan borult részek is maradhatnak. Másutt fátyolfelhős idő várható többórás napsütéssel. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, olykor megerősödik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és plusz 8 fok között várható, de a Nyírségben néhol ennél hűvösebb is lehet. A nappali maximumok többnyire 15-20 fok között alakulnak, de a tartósan borult részeken ennél alacsonyabb értékek is lehetnek.

Kedden a köd feloszlása után változóan felhős idő várható néhány órás napsütéssel. Északon helyenként kialakulhat záporeső. A leghidegebb órákban általában mínusz 1 és plusz 8 fok között alakul a hőmérséklet, de a szelesebb dunántúli tájakon 9-11 fok is lehet. Napközben 13-20 fokig melegszik a levegő.

Szerdán napos idő valószínű. Néhol - legnagyobb eséllyel a Tisza vonalában az Alföld északi felén - előfordulhat kisebb záporeső. A legalacsonyabb hőmérséklet 2-9, a legmagasabb hőmérséklet 12-17 fok között valószínű.

Csütörtökön a ködfoltok megszűnése után többnyire napos idő lesz, csapadék nem várható. A leghidegebb órákban mínusz 2 és plusz 5, napközben 9-15 fok között alakul a hőmérséklet.

A párásság, köd megszűnését követően pénteken is napos lesz az idő, de helyenként csak lassan, a déli órákra tisztul ki az idő. Csapadék nem várható. A minimumhőmérséklet mínusz 3 és plusz 4, a maximumhőmérséklet 8-13 fok között valószínű.

Szombaton sem valószínű csapadék. A ködfoltok megszűnése után nagyrészt napos idő várható. A leghidegebb órákban mínusz 3 és plusz 3 fok között, napközben 8-13 fok között alakul a hőmérséklet.

Vasárnap már helyenként zápor, hózápor is kialakulhat. A szél többfelé megerősödik, a Dunántúlon és az Észak-Alföldön viharossá fokozódik. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 6, a legmagasabb hőmérséklet 6-11 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.

MTI