Nagyot szakíthat hazánk a sportturizmuson

2018. november 12. 09:58

Már ma másfél milliárd eurónyira becsülik a világ sportturizmusa által generált bevételeket, amelyek az előrejelzések szerint néhány éven belül akár hatmilliárd euróra is nőhetnek. A labdarúgás mellett elsősorban a jelentős nemzetközi versenyek a sportturizmus fő mozgatórugói, mely utóbbiak révén Budapest is rengeteget profitálhat ebből a szegmensből – olvasható a BDO könyvvizsgáló és tanácsadó hálózat elemzésé-­ben. Ennek oka, hogy az adott ország azon településein, amelyekben turisztikai potenciál is van, a meccslátogató a közkedvelt szolgáltatásokat is kihasználja.

Egy ilyen piacon, ha az hosszú távon képes kitermelni vonzó sportterméket, vagyis az erős, nemzetközi mezőnyben is jegyzett csapatot, Budapest is részesedéshez juthat. Kiemelték: ma már számtalan utazási iroda, ügynökség és szervező foglalkozik a sportturizmus kiszolgálásával. Alapvetően két fő, egymástól eltérő sportturisztikai ágazatról beszélhetünk: ezek egyrészt a sportolók és a résztvevők, másrészt az érdeklődők kiszolgálását célozzák.

A BDO elemzésében egyebek mellett példaként említette, hogy Cardiffban a 2017-es Bajnokok Ligája-döntő több mint 300 ezer turistát vonzott a városba: csak a döntő és a köré szervezett események 53 millió euró bevételt hoztak a városnak. A profit 22 százalékát éttermekben és bárokban, hét százalékát pedig a múzeumokban hagyták ott a vendégek.

A sportturizmus a leginkább reflektorfényben lévő és legtöbb nézőt megmozgató szektora a labdarúgás. A Russian Tourism Agency becslése szerint a nyári oroszországi focivébén közel ötmillió turista volt az országban.

A vendégek fele Moszkvában fordult meg, mivel a legtöbb mérkőzést ott rendezték.

Magyar Idők