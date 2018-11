Egy Monet-képért adták a legtöbbet a Christie's árverésén

2018. november 12. 11:18

Monet Le bassin aux nymphaés (Tavirózsás medence) című képe 31,8 millió dollárért (9 milliárd forintért) kelt el a Christie's impresszionista és modern festészeti aukcióján vasárnap New Yorkban - számolt be róla az artnewspaper.com művészeti portál és az aukciós ház honlapja.

Az aukció teljes bevétele 279,2 millió dollár (80 milliárd forint) volt, amely a tavalyi impresszionista és modern árverésen elért bevétel fele, és szakértők szerint a visszaesés egy piaci korrekciót jelez. A vasárnapi árverésen a vásárlók 61 kikiáltási tételre licitálhattak, ezek közül 51 kelt el, ami 85 százalékos eladási arányt jelent. Az eladatlan alkotások többsége is jelentős mű volt: Van Gogh 1887-es Coin de jardin avec papillons című képe és Pablo Picasso 1937-ből származó Femme au béret orange et au col de fourrure című festménye sem talált gazdára. Max Carter, a Christie's impresszionista és modern művészeti részlegének igazgatóhelyettese ugyanakkor úgy értékelte: a vásárlók érdeklődése töretlen, úgyhogy rövid időn belül ezek a képek is el fognak kelni.

Monet 1919-ben festett Le bassin aux nymphaés (Tavirózsás medence) című képét egy ázsiai vásárló szerezte meg 31,8 millió dollárért. A francia impresszionista mester két további műve, a Jeune fille dans le jardin de Giverny (1888) és az Effet de neige a Giverny (1893) szintén az előzetes becslés szerinti áron kelt el. Előbbi 16 millió dollárért (4,6 milliárd forintért), utóbbi pedig 15,5 millió dollárért (4,4 milliárd forintért).

MTI