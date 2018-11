Megbukott az alkoholteszten az Air India műveleti igazgatója

2018. november 12. 12:28

Az indiai légitársaság három évre felfüggesztette vezető pilótájának repülési engedélyét, miután kétszer is fennakadt az alkoholszondán. A repülőgép-vezető úgy érzi, a cég belső viszályainak áldozata. Az indiai légi közlekedési hatóság három évre felfüggesztette az Air India állami légitársaság műveleti igazgatójának – aki egyben a cég egyik vezető pilótája is – repülési engedélyét, mert kétszer is megbukott az alkoholteszten repülés előtt. Arvind Katpaliát a London-Újdelhi járat indulása előtt szondáztatták meg vasárnap.

A pilóta vitatja az alkoholszonda által mutatott eredményt, azt állítja, hogy nem ivott, és a veszteséges cég belső viszályainak áldozata. A pilóta elmondta, hogy kétszer fújatták meg vele a szondát 20 percen belül, és a második teszt magasabb alkoholszintet mutatott, mint az első.

MTI