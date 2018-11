Megkezdődtek a minimálbér-tárgyalások

Az az érdeke a kormánynak, hogy a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletek egyezségével jöjjön létre a jövő évi minimálbérekről szóló megállapodás – mondta Varga Mihály a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának testületi ülésén.

A bérmegállapodáson nem kíván változtatni a kormányzat, hiszen az érdekképviseletek is elismerik, hogy egy eredményes, korábban mindenki által elfogadott, történelmi jelentőségű egyezség született két évvel ezelőtt – fogalmazott Varga Mihály a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának testületi ülésén. A pénzügyminiszter közölte: a kormánynak az az érdeke, hogy a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletek egyezségével jöjjön létre a jövő évi minimálbérekről szóló megállapodás.

A tárcavezető ismertette: a gazdaság teljesítménye várhatóan a harmadik negyedévben is erőteljesen növekedett, így éves szinten a gazdaság bővülése jóval meghaladhatja a négy százalékot. Az államháztartási hiány továbbra is három százalék alatt van Magyarországon, idén 2,4 százalékkal számolunk, a mérsékelt hiány ugyanakkor a beruházások támogatását is lehetővé teszi.

Varga Mihály úgy fogalmazott, a munkaerőpiac terén a kormány új típusú intézkedéseket tervez, ennek jó példája a Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében zajló kísérleti program, ami a munkaügyi hivatalok átalakításával jár. A népesedési kihívások megoldásának a kormány a gyermeket nevelő családok támogatását tartja, emiatt konzultációt is kezdeményezett, amelynek eredménye a következő évtizedekre komoly hatással lehet.

A miniszter hangsúlyozta, a 2016 novemberi hatéves bérmegállapodás, ami a minimálbér és garantált bérminimum érdemi emelését, illetve a munkáltató adók csökkentését tartalmazza, kiemelkedő béremelkedést eredményezett Magyarországon. Mint mondta, a magasabb bér segített a vállalatoknak megtartani a szakképzett munkaerőt, a munkából élők jövedelmét is növelte. A minimálbérekkel együtt a magasabb kategóriába tartozó bérek is folyamatosan növekedtek, ami a bruttó és nettó bérek csaknem harminc százalékos emelkedését eredményezte az elmúlt két évben.

hirado.hu