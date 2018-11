Menedéket kért Magyarországon a volt macedón miniszterelnök

2018. november 13. 14:33

Budapesten van, és politikai menedékjogot kért a magyar hatóságoktól Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök - jelentette be maga a politikus Facebook-oldalán.

Gruevszki üzenetében azt írja: az elmúlt napokban több halálos fenyegetést kapott, de soha nem adja fel. "Mindig hű maradok Macedóniához" - tette hozzá.

Nikola Gruevszki 2006 és 2016 között volt Macedónia miniszterelnöke, ahol viszont a héten elfogatóparancsot adtak ki ellene, mert nem kezdte meg kétéves börtönbüntetése letöltését, amelyet hivatali visszaélés miatt szabtak ki rá.

Nikola Gruevszkit májusban ítélték el hivatali visszaélés miatt. Az ítélet szerint Gruevszki miniszterelnökként befolyást gyakorolt egy páncélozott Mercedes beszerzésére kiírt pályázat kimenetelére, és a győztesnek kihirdetett autókereskedő utólag jutalékot fizetett neki, illetve ő maga személyes használatra is igénybe vette a luxusautót. A 600 ezer euró (192,85 millió forint) értékű Mercedes megvásárlására 2015-ben derült fény, amikor az akkor még ellenzéki - azóta kormányfővé választott - szociáldemokrata Zoran Zaev nyilvánosságra hozta Gruevszkinek és a kormány több magas rangú tisztségviselőjének illegálisan lehallgatott telefonbeszélgetéseit. Az eljárás során perdöntő bizonyítékká vált Gruevszkinek és az akkori belügyminiszternek az egyik telefonbeszélgetése, amelyben a gépjármű megvásárlásáról esik szó.

A politikusnak múlt csütörtökön kellett volna megkezdenie börtönbüntetésének letöltését, de ügyvédei fellebbezést nyújtottak be, amellyel nyertek egy kis időt Gruevszki számára, ám az indítványt a múlt pénteken a fellebbviteli bíróság elutasította. A döntést - amely szerint azonnal börtönbe kell vonulnia - a múlt hét végén és hétfőn többször is megpróbálták kézbesíteni a volt kormányfőnek, ám Gruevszkit sehol sem találták, ezért hétfő késő délután elfogatóparancsot adtak ki ellene. A rendőrség átkutatta a politikus házát, Oliver Szpaszovszki belügyminiszter pedig bejelentette: a hatóságok fokozottan figyelik a Szkopjéból kivezető utakat, illetve a határátkelőket is. A sajtó azt is közölte, Gruevszkinek nincs útlevele, mert azt még korábban elővigyázatosságból elvették tőle az ellene folyó eljárások miatt.

Nikola Gruevszki ártatlannak vallotta magát ebben és további négy ügyben, majd közölte: az eljárások politikai indíttatásúak, és azok mögött a szociáldemokrata kormány áll.

A macedón sajtóban hétfőn és kedden megjelentek olyan információk, amelyek szerint Gruevszkit ugyan nem találják, de biztosan nem hagyta el az országot. Zoran Zaev miniszterelnök pedig az MRTV macedón közszolgálati televíziónak úgy nyilatkozott: a volt kormányfő nem fogja megengedni magának azt, hogy üldözzék. Zaev hozzátette, hogy maga Gruevszki mondta ezt neki korábban.

MTI