Fidesz: hány migránskártyát töltöttek fel a "Soros-szervezetek"?

2018. november 13. 15:26

A Fidesz várja a Soros-alapítvány és a migrációt támogató "Soros-szervezetek" válaszát arra, hogy pontosan hány migránskártyát töltöttek már fel "Soros-pénzekkel".

Halász János, a Fidesz frakcióvezető-helyettese, a frakció szóvivője szerdai budapesti sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy "nagy a sumákolás" a migránskártyák körül. Sem az Európai Bizottság, sem az ENSZ, sem a "Soros-hálózat" nem ad egyenes választ arra, hogy pontosan hányféle bankkártyával, összesen mennyi és milyen pénzzel látták el a migránsokat - mondta.

Most kifejezetten a "Soros-hálózathoz" fordulnak és várják a válaszukat, "hány migránskártyát töltöttek már fel Soros-pénzekkel" - közölte.

Halász János hozzátette: a "Soros-hálózat" nyíltan benne van a migráció finanszírozásában. Azt eddig is tudtuk, hogy a bevándorlást szervező NGO-k "Soros-pénzekkel" működnek, de most már azt is látjuk, hogy a migránskártyák is "Soros-pénzekkel" vannak kitömve. A "Soros-birodalom" ezzel is segíti Európa migránsokkal való elárasztását - jelentette ki.

Felháborító, hogy Brüsszel bevándorláspárti vezetői mindezt nemcsak szó nélkül hagyják, de valószínűleg segítik is - tette hozzá.

A frakció szóvivője azt mondta: ennek véget kell vetni, Európának új vezetésre, új Európai Parlamentre van szüksége, amely megakadályozza, hogy a bevándorláspárti erők tönkretegyék Európát, megvédi Európát a bevándorlástól.

Halász János egy kérdésre válaszolva hangsúlyozta: a migráció és a terrorizmus kéz a kézben jár, az elmúlt évek európai merényleteiben több mint háromszázan haltak meg, és volt olyan merénylet, amelyről bebizonyosodott, hogy "magukat migránsnak hazudók követték el". Több mint 70 ezer migráns van úton, akiknek az a céljuk, hogy Magyarországon keresztül Európába jussanak, ezért a migránskártyák ügye biztonsági ügy is - jelentette ki.

MTI