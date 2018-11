Újabb országok utasítják el az ENSZ migrációs paktumát

2018. november 14. 21:59

Csehország és Bulgária is közölte, nem támogatja a csomagot, s így hétre nőtt azoknak az országoknak a száma, amelyek elutasítják az ENSZ-javaslatot. A legális migrációs útvonalakat szorgalmazó paktumról az Európai Parlament is tárgyalt, és a kilépő országok növekvő száma is központi téma volt.

„Úgy döntöttünk, hogy Csehország nem csatlakozik az ENSZ migrációs csomagjához” – mondta a prágai kormány miniszterelnök-helyettese szerdán. A politikus azzal érvelt, hogy a globális javaslatcsomag nem utasítja el egyértelműen az illegális migrációs folyamatokat.

Hét ország már biztosan ellenzi a paktumot

Ezen a héten Csehország a második olyan állam, amely elutasította az ENSZ migrációs paktumát. Hétfőn a bolgár konzervatív kormánypárt frakcióvezetője jelentette be, hogy Bulgária sem csatlakozik. Így velük együtt már hét ország ellenzi biztosan a javaslatcsomagot. Az Egyesült Államok, Magyarország és Ausztrália után ugyanis nemrég az osztrákok és a lengyelek is erről döntöttek. A tervezet emellett a német szövetségi parlamentben, valamint Horvátországban és Szlovákiában is éles vitát váltott ki.

A legális migrációs útvonalakat szorgalmazó paktumról tárgyaltak kedden az Európai Parlamentben is. A vita középpontjában a megállapodásból kilépő országok növekvő száma állt, amit baloldali és liberális képviselők szégyenletesnek neveztek, különösen az unió soros elnöki tisztségét betöltő osztrákok elutasító álláspontját.

A tervezet meghívó a migránsok számára

A LIBE bizottságot is vezető szocialista Claude Moraes azt mondta, a tagállamok kilépése rossz üzenet. A konzervatívok szerint viszont a tervezet azért veszélyes, mert meghívólevélként szolgál majd a bevándorlóknak, és újabb migrációs hullámokat indíthat el.

„Ez egy nemzeti érdekeket sértő, a mi Európánkra veszélyes dokumentum” – mondta a fideszes Gál Kinga. Az Európai Néppárt vezérszónokaként arról beszélt, hogy a tervezet sem az unió, sem pedig az európai emberek érdekeit nem tükrözi.

Az Európai Bizottság ennek ellenére kiállt az ENSZ migrációs paktuma mellett. A humanitárius segítségnyújtásért felelős európai biztos úgy fogalmazott, a paktum védi a migránsok jogait, és biztonságos mechanizmust kínál a szabad áramlás irányítására.

Az Egyesült Államokba igyekvő közép-amerikai bevándorlók (Fotó: MTI/EPA/EFE/Joebeth Terríquez)

A magyar kormány álláspontja nem változott

A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára, Dömötör Csaba hangsúlyozta, az ENSZ migrációs tervezete természetes folyamatként állítja be a migrációt. Kijelentette, a kormány azonban nem fogja hagyni, hogy ezt a szemléletet rákényszerítsék hazánkra, továbbra is az az álláspontja, hogy az illegális migrációt meg kell állítani, a migránsok Európába özönlését pedig semmilyen módon nem szabad megkönnyíteni.

hirado.hu - M1