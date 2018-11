Támogatja Trump az igazságszolgáltatási reform kétpárti törvénytervezetét

2018. november 15. 09:51

Támogatja a büntető igazságszolgáltatási reform kétpárti egyetértéssel megszületett törvénytervezetét Donald Trump amerikai elnök, aki ezt a Fehér Házban szerdán jelentette be.

Az elnök többször is dicsérő szavakkal szólt a kétpárti együttműködésről, kijelentve, hogy e törvénytervezet csupán az első lépés az együttműködésben.

A törvénytervezet neve is Első lépés, és a büntető igazságszolgáltatás reformjáról, közte a börtönreformról szól. Amennyiben elfogadják, az amerikai büntető igazságszolgáltatás egyik legnagyobb átalakítását eredményezi majd.

A The New York Times álláspontja szerint ez "nemzedékek óta a legjelentősebb büntető igazságszolgáltatási reform". A tervezet a többi között a börtönviseltek társadalmi beilleszkedését segítő programok bővítését, bizonyos, enyhébbnek ítélt - például kábítószerrel összefüggő, nem erőszakos - bűncselekmények büntetési tételének csökkentését foglalja magában, vagy nagyobb mérlegelési jogot ad a bírónak egy-egy büntetés mértékének megállapításakor.

A Fehér Házban elmondott beszédében az elnök kiemelte: a jelenleg érvényben lévő, még Bill Clinton elnöksége idején elfogadott törvény igazságtalanul és hátrányosan sújtja a fekete amerikaiakat.

A törvénytervezetet a képviselőházban már elfogadták, jelenleg a szenátusi szavazásra vár. Kidolgozásában, illetve az előzetes egyeztetésekben vezető szerepet vállalt Donald Trump veje és tanácsadója, Jared Kushner, aki jelen volt a bejelentésen is. Trump külön köszönetet mondott neki.

Mitch McConnell, a republikánus szenátorok frakciójának szerdán újraválasztott vezetője újságíróknak azt mondta: "nem maradt rengeteg időnk az elfogadásra". McConnell ezzel arra utalt, hogy a szenátus a jelenlegi összetételében már csak december végéig dolgozik, januártól már a most megválasztott szövetségi szenátus dolgozik. A frakcióvezető mindazonáltal emlékeztetett: híve a törvénynek.

A törvénytervezet szokatlanul széleskörű támogatottságnak örvend: helyeslik a konzervatív milliárdos Koch-testvérek, és az Amerikai Polgári Szabadságjogok Uniója (ACLU) nevű radikális baloldali civil szervezet is támogatja. Pénteken támogatásáról biztosította a törvénytervezetet a legnagyobb amerikai rendőrszervezet és az amerikai seriffek országos szövetsége is. Ugyanakkor néhány konzervatív törvényhozó nem híve e reformnak, mondván, hogy megvalósítása közbiztonsági kockázatot jelent. A törvényt ellenezte a napokban menesztett igazságügyi miniszter, Jeff Sessions is, utódja, az átmeneti időre kinevezett Matthew Whitaker azonban sajtóinformációk szerint már jelezte, hogy nyitott a változtatásokra.

MTI