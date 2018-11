Dancila: Bukarest elutasítja a kettős mércét

2018. november 15. 12:21

Egy pillanatig sem vált kérdésessé Románia európai uniós tagsága, de a bukaresti kormány elutasítja, hogy az Európai Bizottság (EB) olyasmit írjon elő számára, amit egyetlen tagállam sem fogadna el - hangoztatta Viorica Dancila román kormányfő.

A miniszterelnök a csütörtöki kormányülés első, sajtónyilvános részén reagált arra, hogy az EB a csaknem 12 éve tartó uniós monitoring (az úgynevezett Együttműködési és Ellenőrzési Mechanizmus - CVM) keretében kedden közzétett legújabb jelentésében felszólítja Romániát, hogy függessze fel a frissen elfogadott igazságügyi reformcsomag hatályát, és állítsa le a büntetőjog módosítását.

"Nem fogadhatunk el olyan ajánlásokat, amelyek azt kérik, hogy tekintsünk el az alkotmányos szabályoktól, ne alkalmazzuk a román parlament által megszavazott törvényeket: ez sérti az ország szuverenitását, az uniós szerződést. Egy ilyen elvárás lehetetlenné teszi, hogy megvalósuljanak a CVM célkitűzései, menet közben változtat a szabályokon" - mutatott rá a román kormányfő.

Dancila leszögezte: volt európai parlamenti képviselőként és miniszterelnökként elutasítja a kettős mércét, egyenlő bánásmódot követel országa számára.

"Hiszek az egységes és erős Európában, amely tiszteli minden polgárát és azonos jogokat biztosít számukra" - jelentette ki a román miniszterelnök.

Dancila az Európai Parlament Romániát elmarasztaló keddi határozatára is kitért, amelyet a közelgő EP-választásoknak tulajdonított. Szerinte Strasbourgban nem az "igazságról" voksoltak, hiszen akkor belefoglalták volna a határozat szövegébe azt a módosító javaslatot is, amely elítélte volna az igazságszolgáltatási szervek által kötött - a vádhatóságok titkosszolgálati befolyásolása bizonyítékának tekintett - titkos megállapodásokat is.

A kormányfő elítélte azt, hogy a román jobbközép ellenzék EP-képviselői is megszavazták a határozatot. Rámutatott: a határozat Romániát, nem annak kormányát marasztalta el, és kifejezte reményét, hogy a román választók megbüntetik azokat, akik Románia ellen szavaztak.

Viorica Dancila újfent megerősítette: kormánya felkészült arra, hogy 2019. január elsejétől Románia töltse be az Európai Uniót Tanácsának soros elnökségét.

MTI