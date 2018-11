Óriási lendületet vehet a Brexit-folyamat

2018. november 16. 09:50

Az Európai Unió és Nagy-Britannia képviselői elfogadtak egy megállapodás-tervezetet, de az már korántsem egyértelmű, hogy a hivatalban lévő londoni kormány ezt otthon el tudja-e fogadtatni a Parlamenttel. Az EU vezetői örülnek annak, hogy egyáltalán létrejött valamilyen egyezség, és összehívtak egy Brexit-ügyi csúcstalálkozót november végére.

Hosszas tárgyalások után szerda este végül Theresa May brit miniszterelnök bejelentette, kormánya támogatja a Brexit-tervezetet. A konzervatívok kemény Brexit párti szárnya azonban élesen bírálta a megállapodást. A dokumentum sajtóértesülések szerint ugyanis átmeneti vámuniót ír elő az EU-val arra az esetre, ha márciusig nem születne egy átfogó kereskedelmi egyezmény.

Ez ugyanis megoldást nyújtana a Brexit egyik legtöbbet vitatott következményére: továbbra is nyílt határok kötnék össze az Ír-sziget északi és déli részeit.

Írország miniszterelnöke, Leo Vardakar azonban üdvözölte a dokumentumot, amely szerinte figyelemben tartja az írek legfontosabb követelését, a határok szabad átjárhatóságát. A német és az osztrák kormány is kedvezően fogadta a Brexit-tervezetet. Sebastian Kurz osztrák kancellár gratulált Londonnak a sikeres tárgyalásokért és örömmel nyugtázta, hogy sikerült elkerülni a kemény Brexit lehetőségét.

Felpörögnek az események

Az Európai Unió 28 tagállamát képviselő nagykövetek szerdán az Európai Bizottság épületébe sereglettek, hogy megvitassák a tervezetet. Michel Barnier, az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalója csütörtökön nyújtotta át a tervezetet Donald Tusknak, az Európai Tanács elnökének, aki elmondta, a Brexit folyamata a következő napokban óriási lendületet vesz.

A tagállamoknak 48 órájuk van észrevételezni a tervezetet, ezt követően az Európai Bizottság legkésőbb kedden összeül, hogy megvitassa és várhatóan elfogadja a dokumentumot, november 25-re pedig rendkívüli csúcsértekezletet hívnak össze Brüsszelben.

Theresa May egyébként nem hagyott túl sok választást. Azt mondta, vagy ezt a dokumentumot fogadják el, vagy nem lesz megállapodás, esetleg Brexit sem. Túl nagy egyetértésre azért nem érdemes gondolni. Bejelentette ugyanis távozását a brit EU-tagság megszűnésének folyamatát irányító brit miniszter, mert, mint fogalmazott, nem tudja „jó lelkiismerettel” támogatni a megállapodás-tervezetet, és hasonló indokkal mondott le ugyancsak a munka- és nyugdíjügyi miniszter, illetve két államtitkár.

Eközben nyíltszíni puccs szerveződik Theresa May ellen. A Konzervatív Párt frakciójából több képviselő is felvetette, hogy bizalmatlansági indítványt kellene kezdeményezni a kormányfő ellen.

Több problémát is felvet a megállapodás

Az a megállapodás, amelyet sikerült tető alá hozni közel másfél év alatt, ma már olyan dolgokat tartalmaz, amelyekre a választók nem szavaztak 2016 júniusában – jelentette ki Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense. Ilyenek például, hogy vámunióban maradna Nagy-Britannia az EU-val 2020 decemberéig, illetve maradna az a szabályozási közösség, amely lehetővé tenné, hogy az európai és a brit termékek szabadon áramoljanak ebben az időszakban.

A harmadik nagyon fontos probléma pedig az, hogy az új európai uniós szabályokat is be kell építeni a brit jogrendszerbe, akkor is, ha már megtörténik a kiválás. Mint mondta, az új szabályok értelmében a britek nem tudnának eltérni azoktól a szintektől, amely például az adózást vagy a környezetvédelmet érinti – magyarázta Gálik Zoltán az M1 Szemtől Szembe című műsorában.

Érdekes fordulat

Úgy véli, a legfontosabb azonban, hogy az ír–észak-ír helyzet egy érdekes fordulatot vett. Konkrét határidő ugyan nem született ebben a megállapodásban, de egy olyan javaslat látott napvilágot, amely a teljes Egyesült Királyságra úgynevezett „piros lámpás megoldást”, az ír–észak-ír részre pedig egy „zöld lámpás megoldást” jelentene. Gálik Zoltán elmondta, a piros lámpa azt jelenti, ha a britek úgy döntenek, akkor bent maradhatnak a megállapodásban, az írek zöld lámpája pedig azt, hogy ők akkor léphetnek csak ki a megállapodásból, ha mindkét fél beleegyezik.

A brit kiválási folyamatot úgy is lehetne értelmezni, hogy „úgy lépnek ki, hogy közben mégsem lépnek ki”, hiszen a legfontosabb dolgok változatlanul maradnak – erről már Regős Gábor közgazdász beszélt a műsorban. Hozzátette, itt azonban sokkal többről van szó. A külkereskedelem értelmében ketté kell választani a termékeket és a szolgáltatásokat, mert nem ugyanazok a tulajdonságok vonatkoznak a kettőre.

Termékek és szolgáltatások

A termékek külkereskedelme a vámunió értelmében várhatóan rendben fog zajlani, a szolgáltatásoknál azonban nem ilyen egyszerű a helyzet. Elmondta, ebben az esetben a pénzügyi szolgáltatásokat gyakorlatilag „elvágják”, ami azt jelenti, hogy a brit pénzügyi szektor csak úgy tud majd hozzáférni az európai uniós piachoz, mint minden más külső ország.

Regős Gábor szerint ez egy kellemetlen tényező lesz a brit gazdaságban, ugyanis a külkereskedelmi adatok alapján, a termékek tekintetében a brit pénzügyi szektor már így is egy erős deficittel küzd, a szolgáltatásoknál azonban fordított a helyzet, ott ugyanis egy jelentős mértékű többlet van. Ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy amit a britek exportálnak, azt megnehezítik, amit pedig az EU exportál a briteknek, azt nem nehezítik meg – magyarázta a közgazdász.

hirado.hu - M1