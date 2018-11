Párbeszéd: Szijjártó Péter mondjon le!

2018. november 18. 14:58

A Párbeszéd felszólítja Szijjártó Péter külügyminisztert, hogy a Gruevszki-ügy miatt adja be lemondását, és az Országgyűlés hétfői ülésén ezt jelentse is be.

Barabás Richárd, a Párbeszéd szóvivője vasárnap Budapesten, a Külügyminisztérium épülete előtt tartott sajtótájékoztatón azt mondta, öt napja nem tudni, hogy Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök miért, milyen körülmények között jött Magyarországra, és a magyar kormány miért "asszisztál" a meneküléséhez.

Nem tudni azt sem, hogy a kormány miért nem teljesíti a hazai és nemzetközi jogból fakadó kötelezettségeit, és miért nem szolgáltatja ki a volt macedón miniszterelnököt Észak-Macedóniának, hogy megkezdje börtönbüntetését - tette hozzá.

Emlékeztetett, egy 1969-es törvény erejű rendelet értelmében Magyarországnak kötelessége kiadnia egy elítélt vagy nemzetközi körözés alatt álló bűnözőt Macedóniának. Magyarország a saját törvényeit sem tartja be, mert Gruevszki útlevél nélkül érkezett az országba - fűzte hozzá az ellenzéki politikus.

Barabás Richárd szerint a felelősség az egész kormányzatot, Orbán Viktor miniszterelnököt és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert is terheli, de a legnagyobb felelőssége Szijjártó Péter külügyminiszternek van, mivel - mondta - sajtóhírek szerint a tiranai és a montenegrói nagykövetségek munkatársai "aktívan" részt vettek Gruevszki szöktetésében.

Szijjártó Péter vagy nem tudta, mi zajlik a saját "apparátusában", vagy megsértett számos nemzetközi és hazai törvényt, és hozzájárult egy elítélt bűnöző Magyarországra csempészéséhez - mondta, kijelentve: bármelyik lehetőség is igaz, egy ilyen ember nem képviselheti Magyarország külkapcsolatait.

Nikola Gruevszki 2006 és 2016 között volt Macedónia miniszterelnöke. A héten nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene, miután nem kezdte meg kétéves börtönbüntetése letöltését, amelyet hivatali visszaélés miatt szabtak ki rá. A volt miniszterelnök később bejelentette, hogy Budapesten van, és politikai menedékjogot kért a magyar hatóságoktól.

MTI