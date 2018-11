20 százalékkal nőtt az e-kereskedelem

2018. november 19. 10:46

Tavaly és tavaly előtt is körülbelül 20 százalékkal nőtt az e-kereskedelem, így az online rendelésekhez kapcsolódó csomagforgalom is – mondta Panulin Ildikó, a Magyar Posta szóvivője az M1 aktuális csatornán hétfőn. A szóvivő szerint idén is hasonló mértékben bővülhet az e-kereskedelem, amit jelez, hogy már most karácsonyi csúcsüzemben dolgoznak a posta csomagfeldolgozóiban.

Elhangzott az is, a távol-keleti rendelések esetén arra kell készülni, hogy akár 6-8 hét is eltelhet, mire megérkeznek a küldemények, az Európai Unióban 1-2 hét, míg Magyarországon 3 nap. Belföldi rendelés esetén a leggyorsabb, ha a rendelők személyes átvételt kérnek – fűzte hozzá.

MTI