A Brexit után nem állhatnak a sor elejére az EU-s munkavállalók

2018. november 19. 14:21

Theresa May a Brit Iparszövetség londoni kongresszusán kijelentette: az Egyesült Királyság EU-tagságának megszűnése után az uniós tagországokból érkezők nem élvezhetnek előnyt a munkaerőpiacon. A brit miniszterelnök szerint az Egyesült Királyság EU-tagságának megszűnése után az uniós tagországokból érkező munkavállalók nem állhatnak majd be mások elé „a sor elejére”.

Theresa May a Brit Iparszövetség Londonban rendezett éves kongresszusán felszólalva kijelentette: az Egyesült Királyság értékeli azt a hozzájárulást, amelyet a bevándorlás nyújt hosszú évek óta a brit gazdaság fejlődéséhez. A kormányfő szerint a külföldről érkezők a jövőben, a Brexit után is kedvező hatást gyakorolnak majd az ország életére. Hozzátette ugyanakkor: az EU-tagság megszűnése után teljes mértékben a brit kormány hatáskörébe tartozik majd annak ellenőrzése, hogy ki utazhat be az Egyesült Királyságba. Ennek megfelelően megszűnik az a helyzet is, hogy az Európai Unióból érkezők szakképzettségüktől vagy szakmai tapasztalataiktól függetlenül „beállhatnak a sor elejére, a Sydneyből érkező mérnökök vagy a Delhiből érkező szoftverfejlesztők elé”.

MTI