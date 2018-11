Horn Gyula vállára áll az MSZP

2018. november 20. 01:00

– Horn Gyula Magyarországot a Nyugat felé fordította, múltba révedés helyett inkább megalapozta az ország jövőjét, és megvédte az egyszerű emberek, a kisemberek érdekét az elittel szemben – sűrítette az egykori miniszterelnök érdemeit egy összetett mondatba Tóth Bertalan pártelnök az MSZP budapesti szervezete rendezte Horn-konferenciáján. Amivel a párt célja nem pusztán a múltidézés, hanem az, hogy „Horn Gyula tanulságait” össze lehessen vetni a ma megélt társadalmi folyamatokkal. Ennek szellemében a több mint három órás konferencián szóba került a Horn-kormány teljesítménye, visszaemlékeztek a NATO-tagsághoz vezető erőfeszítésekre, felidézték az Európai Unióhoz való csatlakozás előkészítését, taglalták a akkori médiaviszonyokat – és nem utolsósorban összevetették az akkori és a mai „kétharmad” politikai viszonyrendszerét. (utóbbiról csak annyit: Horn Gyula kétharmados kormányzati többsége birtokában sem gondolta úgy, joga van átírni az alkotmányt össztársadalmi egyetértés nélkül.)

A volt miniszterelnök ezúttal „keresztszülői” minőségben is szóba került, Molnár Zsolt, ugyanis a konferencia helyszínéül szolgáló Villányi úti konferencia-központ a közeljövőben Horn Gyula nevét veszi fel – jelentette be az MSZP budapesti elnöke. Molnár Zsolt felolvasta ifjabb Horn Gyula levelét is, amelyben az egykori miniszterelnök fia arra hívta fel a figyelmet: különböző mérések alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a társadalom az 1994-98 közötti Horn-kormány tartja a rendszerváltást követő kabinetek egyik legjobbjának. Nem véletlen, helyezte kontextusba ezt a tényt ifjabb Horn Gyula, hogy az MSZP-re nézve negatív következményekkel járt, hogy korábban nem dolgozott ki egy baloldali hagyományokra építő, de modernizált baloldali világképet, programot – ugyanis így a párt így nem tudott érzelmi kapcsolatot létesíteni a választókkal, különösen a fiatalokkal.

– Amikor a 2004 és 2009 közötti katasztrofális kormányzati teljesítmény miatt az MSZP kormányzóképes imidzse elpárolgott a párt mély gödörbe zuhant, ahonnan azóta sem tudott kikecmeregni, deklarálta ifjabb Horn Gyula, aki azért semmiképp nem temetné a szocialistákat, hiszen 1990-ben is a párt végét jósolták, de négy év kemény munka után az MSZP mégis kormány tudott alakítani. Tóth Bertalan egy szimbólumot emelt beszédébe. A napokban emlékezett ugyanis Európa az első világháború lezárásának századik évfordulójára, az MSZP elnökét megérintette, hogy a francia elnök és a német kancellár egymásba karolva rótták le a tiszteletüket.

– Felháborító és elkeserítő, hogy az uniós nemzetek közös megemlékezésén nem vesz részt a magyar miniszterelnök – hangsúlyozta Tóth. A politikus szerint ki kell mondanunk: ma Európában szélsőjobboldali veszély van. Rendkívül fontos, hangsúlyozta Tóth Bertalan, hogy Horn Gyula üzenetét hogyan fordítják le napjainkban. Éppen ezért, hogy ne legyen hiba az értelmezésben, be is jelentette, hogy a Villányi Úti Konferenciaközpont és Szabadegyetem Alapítvány létrehozta a Szociális Demokráciát Kutató-elemző Intézetet. A pártelnök szerint ezzel az MSZP teljesíti évtizedes tartozását, miszerint egy baloldali szellemi műhelyt épít. Az intézet természetesen nemcsak a múltra koncentrál, illetve nemcsak a pártpreferenciákat méri, hanem a napi politikától ellépve próbálja elemezni, mi zajlik magyar társadalomban.

Nem mindenki volt oda az egykori miniszterelnöktől Nemcsak politikusok tartották előadást, hanem szakértők is: például Lakner Zoltán, a 168 óra főszerkesztő-helyettese, politológus. Lakner piros nyakkendőben érkezett, de ezzel udvariassága véget is ért. Ugyanis úgy vélte, hogy bár kívülálló, de szerinte Hornnak nem volt átfogó politikai víziója. Azt a politológus egyébként kézenfekvő megoldásnak tartja, hogy az MSZP abba a politikusba kapaszkodik, aki a leghosszabb ideig volt a párt elnöke és egy karanténba zárt pártból győztes politikai erőt csinált. Lakneren kívül előadást tartott még Pulai András, a Publicus Intézet és Tóth Csaba a Republikon Intézet stratégia igazgatója, Németh Péter, a Népszava tiszteletbeli főszerkesztője, Herényi Károly, az MDF parlamenti frakciójának vezetője, Hiller István, az Országgyűlés alelnöke, Kovács László, az MSZP volt elnöke, Baja Ferenc, a Táncsics Alapítvány kuratóriuma elnöke, valamint Ujhelyi István, a szocialisták EP-képviselője.

Népszava