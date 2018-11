Kormányválság van a briteknél a Brexit miatt

Theresa May brit kormányfő ugyan összehozta a Brexit-megállapodást, de az sokaknak nem tetszik, és a kormányfő megbuktatását helyezték kilátásba. Szakértő szerint, ha nem lesz megállapodás, azzal nemcsak Nagy-Britannia, de az Európai Unió többi tagállama is sokat veszít.

Brüsszelben sokkal jobban áll a kiválásról szóló megállapodási tervezet és annak elfogadási ügye, mint Londonban – tájékoztatott az M1 helyszíni tudósítója. Elmondta, Theresa May helyzete ugyan szilárdabban áll, mint néhány nappal ezelőtt, de az ellene szóló bizalmatlansági kiírás veszélye még mindig nem szűnt meg.

Mint mondta, a brit kormányfő megbuktatására a keményvonalas Brexit-ellenes Konzervatív Párt törekszik, a frakciócsoport vezetője már kezdeményezné is a bizalmatlansági szavazást. Ez a tábor rendkívül elégedetlen a kilépési feltételekkel, az 586 oldalas tervezet több pontjával nem értenek egyet.

Ellenzik a vámuniós keretrendszert

Különösen azt ellenzik, hogyha nem sikerül megállapodni a Brexit után tervezett átmeneti időszak végéig az átfogó kereskedelmi kapcsolatrendszerről, akkor életbe lépne egy tartalékmegoldás, amelynek alapján Nagy-Britannia és az Egyesült Királyság teljes része egyfajta vámuniós keretrendszerben maradna az Európai Unióval.

A keményvonalas tábor már elkezdte gyűjteni azokat az aláírásokat, amelyek a Theresa May elleni bizalmatlansági indítvány kiírásához kellenek. A tudósító elmondta, ennek a kezdeményezésnek jelenleg zavarosak a körülményei, de annyi bizonyos, hogy a frakciólétszám 15 százalékának, azaz 48 képviselőnek kellene ezt kezdeményezni. Hivatalos bejelentés azonban még nem látott napvilágot – közölte.

Vége lehet May karrierjének?

A tudósító elmondta, sokan már arról beszélnek, hogy talán lefulladt a bizalmatlansági szavazás folyamata, de ha meg is történik, Theresa May megnyeri az ügyet. Hozzátette, a következő kritikus pont decemberben jöhet el, amikor is a kiválásról szóló megállapodási tervezet a Parlament elé kerül. Ha a Parlament ezt nem fogadja el, ismét felmerülhet a bizalmatlansági indítvány kezdeményezése May ellen, amely akár a brit kormányfő politikai karrierjének a végét is jelentheti.

Theresa May a napokban arról is beszélt, hogy a Brexit után megszűnik az a helyzet, hogy az uniós munkavállalók a sor elejére kerülnek, vagyis egy magyar állampolgár ugyanolyan munkavállaló lesz, mint egy szaudi vagy egy kínai, és teljesen mindegy, hogy honnan érkezik.

Munkavállalók helyzete

A tudósító Theresa May kijelentésével kapcsolatban elmondta, Nagy-Britannia a Brexit után saját kezébe venné határainak ellenőrzését és saját hatáskörben döntene arról, hogy ki jöhet be az országba. Az Európai Parlament Brexit-koordinátora erre úgy reagált, hogy az európai uniós állampolgárok eddig sem a sor elején álltak, hanem megszerzett törvényes jogaikkal éltek, amikor saját döntésük értelmében munkavállalónak álltak Nagy-Britanniában.

A brit kormány álláspontja hivatalosan az, hogy nem lesz különbségtétel a Brexit után az Európai Unióból és már országokból érkezők letelepedési munkavállalása során. A tudósító közölte, erről nem döntöttek még hivatalosan, addig alakíthatnak is ezen a jogszabályon, és azt sem szabad elfelejteni, hogy ebbe az Európai Uniónak is lesz beleszólása.

Ha nincs megállapodás, mindenki veszít

Elemzők szerint May menesztésével csak tetőzne a káosz Nagy-Britanniában, akár a megállapodás sem valósulna meg 2019. március 29-ig – erről már Szabó Dávid József, a Századvég kutatási igazgatója beszélt az M1 reggeli műsorában. Hozzátette, ez mindkét fél számára a lehető legrosszabb forgatókönyv lenne.

Ha a következő EU-csúcson át is megy a megállapodás, még mindig kérdéses, hogy az Egyesült Királyság parlamentjében Theresa May össze tudja-e gyűjteni a szükséges parlamenti többséget a megállapodás elfogadásához. May saját pártján belül is 70-80 képviselő nem támogatja a Brexit-megállapodást, így kérdéses, honnan tudná megszerezni a szükséges többséget – fogalmazott a szakértő.

Kijelentette, ha ez a megállapodás most nem valósul meg, és nem kapja meg a bizalmat az Egyesült Királyságban, akkor az európai tárgyaló felek – annak ellenére is, hogy tudják, mindenki „szenvedni fog” – nem engedhetik meg maguknak, hogy ennél jobb feltételrendszert kínáljanak. Hozzátette, a britek egyedül buknak egy megállapodás nélküli kieséssel, az Európai Unió többi 27 tagállama pedig egyenként.

