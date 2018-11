Megtagadta két új miniszter kinevezését a román államfő

2018. november 20. 14:06

Megtagadta a bukaresti kormány vezető erejét képező Szociáldemokrata Párt (PSD) által jelölt két új miniszter kinevezését kedden a jobboldali Klaus Iohannis államfő.

A PSD végrehajtó bizottsága hétfőn döntött arról, hogy nyolc minisztert lecserélnek Viorica Dancila 28 tagú kabinetjében.

Iohannis bejelentette: aláírta az új gazdasági, védelmi, távközlési, munkaügyi, ifjúsági és kulturális miniszter kinevezését, de nem hagyta jóvá Lia Olguta Vasilescu (jelenlegi munkaügyi miniszter) kinevezését a közlekedési tárca élére és Ilan Laufer kinevezését a - kormányban miniszterelnök-helyettesi ranggal társuló - regionális fejlesztési miniszteri posztra.

Az államfő nem részletezte, mit kifogásol a két jelöltnél, de megjegyezte: a kormány egészét le kellett volna cserélni.

Megerősítette: továbbra is úgy értékeli, hogy a Dancila-kabinet rengeteg problémát okozott Romániának, de "addig is", amíg más kormánya lesz az országnak, "gyenge", ugyanakkor szükséges megoldásnak tartja, hogy lecseréljenek néhány minisztert. A kormányátalakításnál szerinte figyelembe kell venni, hogy Románia 2019 első felében átveszi az EU tanácsának soros elnökségét, a román uniós elnökség pedig akkor lehet sikeres, ha a kormány egésze és az egyes szakterületek felelősei is jól végzik dolgukat. A másik fontos szempont az, hogy nincs már sok idő az uniós elnökségig - magyarázta Iohannis.

Az alkotmánybíróság egy korábbi, precedensértékű határozata szerint az elnöknek egyszer van joga - indokoltan - elutasítani a miniszterelnök által javasolt miniszterjelölt kinevezését, második alkalommal nem tagadhatja meg beiktatását. Arról nincs egyetértés a román médiában megszólaltatott szakértők között, hogy a miniszterelnöknek szükségszerűen figyelembe kell-e vennie az első elutasítást, vagy megteheti, hogy másodszor is - amikor az elnök nem tagadhatja meg a kinevezést - javasolja a már elutasított miniszterjelöltöt a posztra.

A bukaresti média szerint Iohannis saját választói tábora előtt akarja bizonyítani, hogy ellenállást tanúsít a szociálliberális kormánytöbbséggel szemben, miután az ellenzéki táborból sokan bírálták azért, hogy 2017 januárja óta jószerivel ellenvetés nélkül kinevezte a PSD eddigi három kormányát.

Iohannis vélhetően igyekezett a PSD számára legkellemetlenebb módon beleszólni a kormányátalakításba, amikor jóváhagyta Lia Olguta Vasilescunak - a PSD egyik kulcsemberének - a felmentését a munkaügyi tárca éléről, de megtagadta kinevezését a közlekedési tárcához.

Ilan Laufer esetében - aki egyébként tagja volt már a PSD egyik tavalyi kormányának - a kormányfőhelyettesi rang lehetett az egyik fő szempont. Másfelől az államfő nem említette, hogy felmentette volna kormányfőhelyettesi tisztségéből a tisztséget jelenleg betöltő - a PSD elnöke, Liviu Dragnea ellen nyíltan lázadó - Paul Stanescut.

Az államfő bejelentette: a kinevezett hat új tárcavezetőt kedden délután várja az elnöki hivatalba, hogy letegyék a hivatali esküt.

MTI