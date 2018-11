Válaszokat vár Gyurcsánytól a Fidesz

2018. november 20. 16:09

A Fidesz-KDNP frakciószövetség szóvivője szerint Gyurcsány Ferencnek, a Demokratikus Koalíció elnökének nyilatkoznia kell, milyen kapcsolat fűzi az Interpol által körözött bolgár üzletemberhez.

Sajtóinformációk szerint Cvetan Vaszilev ellen az Interpol nemzetközi körözést adott ki.

Hollik István keddi, budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, Gyurcsány Ferencnek közös cégei és üzletei vannak a férfival, az egyik legnagyobb bolgár bank tulajdonosával, aki a gyanú szerint 600 milliárd forintnak megfelelő pénzt lopott el.

A Fidesz-KDNP ezért felszólítja Gyurcsány Ferencet, hogy nyilatkozzon arról, jutott-e Magyarországra ebből a pénzből. Azt is követelik: a politikus, számoljon be arról, hogy pontosan milyen kapcsolat fűzi „ehhez a bűnözőhöz”, és arra is várják a választ, hogy a Demokratikus Koalíció kapott-e abból a pénzből, amelyet Cvetan Vaszilev ellopott.

Hollik István hangsúlyozta, hogy Gyurcsány Ferencnek tisztáznia kell magát.

hirado.hu - MTI