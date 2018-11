Merkel: az ENSZ csomagja megfelel Németország nemzeti érdekének

2018. november 21. 13:15

Angela Merkel német kancellár szerint az ENSZ tervezett globális migrációs csomagja és menekültügyi megállapodása megfelel Németország nemzeti érdekének.

A kormányfő szerdán a szövetségi parlament (Bundestag) költségvetési vitájában kiemelte: a két különálló megállapodásról folytatott tárgyalásokon hangsúlyt helyeztek arra, hogy érintetlen maradjon a nemzeti szuverenitás és a törvényalkotás, és mindenütt javuljanak a menekültek és a gazdasági bevándorlók életfeltételei, mert ezt parancsolja a német nemzeti érdek.

Német nemzeti érdek, hogy az egész világon megfelelő feltételek jöjjenek létre a menekültügyi és a munkavállalási migráció területén, mert ha az emberek úgy érzik, hogy csak néhány országban jók a körülmények, akkor az életük kockáztatásával is elindulnak ezen országok felé.

Ezért "azt akarjuk, hogy ha Katarban stadionokat építenek, akkor megfelelően bánjanak a munkásokkal, ne zsákmányolják ki őket, és ne legyen gyerekmunka, és sok minden egyéb se legyen a világon, amiről szerencsére nekünk (Németországban) fogalmunk sincsen" - fejtette ki Angela Merkel.

Éppen ezt célozza a két csomag, amelyek megalkotása "helyes próbálkozás arra, hogy globális problémákat nemzetközi szinten, együtt oldjunk meg", ezért helyesen döntött az ENSZ Közgyűlése 2016-ban, amikor megindította a tárgyalásokat a migrációs megállapodásról és a menekültekről szóló megállapodásról - hangsúlyozta a német kancellár.

Hozzátette: helyes döntés az is, hogy Németország most elfogadja a migrációs megállapodást, "amely egyébként nem teremt jogi kötelezettségeket, és nem is kell aláírni".

Mint mondta, "nem hazafiság, hanem a nacionalizmus legtisztább formája, amikor valaki azt gondolja, hogy mindent megold egyedül, és nem kell másokkal foglalkoznia, hiszen a hazafiság az, amikor a német érdek mellett más érdekeket is figyelembe veszünk", és kölcsönösen előnyös, "win-win helyzetet teremtünk".

Kiemelte: a munkavállalás szabadsága az Európai Unión belül éppen "a legális migráció egyik olyan formája, amelyet rögzít a globális migrációs paktum". A legális migráció ezen formája "az Európai Unió egyik vívmánya", amely "jólétet hozott nekünk, és nemcsak Németországnak, hanem más országoknak is" - mondta Angela Merkel.

MTI