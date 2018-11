Tömegverekedés tört ki a migránsok között Boszniában

2018. november 21. 21:29

Egyre inkább nő a feszültség. A tömegverekedés akkor kezdődött, amikor az egyik illegális táborból egy fűtött gyárcsarnokba akarták átszállítani a horvát határnál ragadt bevándorlókat. Néhányan éltek volna a lehetőséggel, mások azonban inkább a sátrakban maradtak volna. Vélhetően emiatt tört ki a verekedés.

Szerda délután busszal érkeztek a migránsokért a velika kladusai sátortáborba. A környéken ugyanis leesett az első hó, ezért a közeli fűtött Mirál gyárcsarnokba akarták őket szállítani.

Ez azonban nem zajlott zökkenőmentesen, a bevándorlók ugyanis egymásnak estek, ebből pedig ismét tömegverekedés lett. A konfliktus a buszon kezdődött, tucatnyian kezdték ütni egymást.

Az M1 felvételein látható, hogy a migránsok egyik társukat körbeveszik és dühösen ütlegelik, aki emiatt a földre került. A többi bevándorló ezután sem hagyja abba, tovább rugdossák, és ott ütik, ahol érik. Sokan hosszú botokat is a kezükbe vesznek, és így kapcsolódnak be a verekedésbe.

A hatóságok intézkedését figyelmen kívül hagyják

A felvételeken az is látszik, hogy a rendőrök megpróbálnak közbeavatkozni és igyekeznek kiemelni a tömegből azt a bevándorlót, akit a legtöbben ütnek. Hiába próbált azonban rendet teremteni az egyik bosnyák rendőr, a migránsokat hidegen hagyja a hatóság beavatkozása is. Még akkor is folytatják a verekedést, amikor a rendőr már arrébb viszi az egyik bevándorlót. A helyzet hosszú percekig feszült volt. Sokan meg is sérültek.

A verekedés végén a közmédia operatőre felé is fenyegető mozdulatokat tesznek, hogy azonnal kapcsolja ki a kameráját.

Migránsok tűznél melegszenek egy sátortáborban, a horvát határ közelében levő északnyugat-boszniai Velika Kladusa településen (Fotó: MTI/AP/Amel Emric)

Életveszélyessé vált a szabad ég alatt éjszakázni

A migránsok táborba szállításáról szerdán délelőtt született végleges döntés, miután Bihácson megbeszélést folytattak a térség vezetői, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának és a Nemzetközi Migrációs Szervezet képviselői. A megállapodásra azért volt szükség, mert az idő annyira lehűlt, hogy életveszélyessé vált a szabad ég alatt éjszakázni.

Az épület környékén egy több száz személyes sátrat is felállítanak, hogy mindenki számára legyen hely, illetve egy biztonsági szolgálatot is felbéreltek, akik segítik majd a hatóságok munkáját. A közrend fenntartására ugyanis nincs elég rendőr. Az illetékesek szerint, minél jobb körülményeket biztosítanak a bevándorlóknak, annál kevesebb incidens történik majd.

Ezekből pedig a környéken jelenleg bőven van. A migránsok a bihácsi polgármesteri hivatal előtt is egymásnak estek. A verekedésről készült amatőr videó futótűzként terjed az interneten. A feldühödött bevándorlókat végül nem a rendőrök, hanem a helyiek választották szét.

Bosznia-Hercegovinába idén több mint 22 ezer migráns érkezett. A számuk folyamatosan nő, októberben rekordot is döntött, mintegy 5000-en tartózkodtak az országban. Nem csak Velika Kladusában, hanem Bihácson is több ezren továbbra is illegális sátortáborokban várakoznak. Bár a tervek szerint a télre mindenkinek biztosítanának helyet a rögtönzött központokban, problémát jelent, hogy a migránsok közül sokan nem hajlandóak ezekbe bemenni. Azt mondják, nem ellátásra van szükségük, hanem arra, hogy megnyissák előttük a határokat, és így tovább mehessenek Nyugat-Európába.

hirado.hu - M1