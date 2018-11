Átláthatatlan csoportok segítik a migránsokat Európába

2018. november 22. 14:28

A 2015-ös népvándorlás nyomán egyre több szervezet lát üzletet a migrációban. Sokan arra is képesek, hogy felkészítsék a bevándorlókat a hatóságok kijátszására. Arról, hogy működhetnek-e jogszerűen ezek a csoportok, ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász beszélt a Kossuth Rádió Ma reggel című műsorában.

Előnyt kovácsolnak a migrációból

Néhány napja hozták nyilvánosságra azt a rejtett kamerás felvételt, amelyen egy bevándorlókat segítő civil szervezet, az Advocates Abroad a határőrök megtévesztésére buzdítja a migránsokat. „Ennek kapcsán felfigyelhettünk egy problematikára. Külföldről finanszírozott, magukat civilnek tartó szervezetek Európában kihasználják azt a helyzetet, hogy a hatóságok és a közigazgatási szervek figyelmét túlságosan lefoglalja a migrációs kérelmek elbírálása és a visszaélések felszámolása” – mondta ifj. Lomnici Zoltán.

„Néhány civil szervezet – határokon átnyúló tevékenységet folytatva – ebből próbál meg előnyt kovácsolni, és bűncselekményre sarkallja a migránsokat” – tette hozzá.

Migráns férfiak ételosztásra várnak Velika Kladusában (Fotó: MTI/AP/Amel Emric)

Az alkotmányjogász szerint az ENSZ migrációs programját és Európai Bizottság céljait nézve is elmondhatjuk, hogy a civil szervezeteknek egyre több hatáskört szeretnének kiszervezni. Ezeknek a csoportoknak a vezetőit senki nem választja, azaz erőteljes demokratikus deficit áll fenn, valamint az átláthatóság és az elszámoltathatóság terén is komoly aggályok merülhetnek fel.

Az itthoni helyzetről azt mondta: Magyarországon a külföldről finanszírozott szervezetek nagy része nem hajlandó felvállalni, hogy Sorostól, a Nyílt Társadalom Alapítványtól vagy bármilyen más külföldi entitástól kap támogatásokat.

A pénzügyi kérdéseket nemzeti hatáskörben kell tartani

Arra a kérdésre, hogy ebben a helyzetben milyen lehetőségei vannak az államnak, elmondta: „a legfontosabb, hogy a pénzügyi kérdéseket nemzeti hatáskörben kell tartani.” A betelepülők, bevándorlók pénzügyi tranzakcióinak könnyebbé tétele, a migránskártyák bevezetése, és az ehhez hasonló kezdeményezések mind a pénzügyi stabilitás és fegyelem felpuhítását szolgálják az Európai Unióban, és ezt meg kell akadályozni – hangoztatta.

A legtöbb ilyen kérdés nemzetállami hatáskör, például Görögországnak is az lett volna a feladata, hogy „megakadályozza, hogy a globális pénztőke – amely egyedül profitál ebből az egész folyamatból – pénzügyi értelemben garázdálkodhasson” – tette hozzá.

„Teljesen egyértelmű, hogy egyfajta kényszerallokációról van szó” – hangsúlyozta az alkotmányjogász. Ezért is szükséges, hogy a migránsokat felkészítse az Advocates Abroad és a hozzá hasonló szervezetek – így tehető biztonságossá a folyamatos beáramlás. Az ENSZ migrációs csomagjának 8. pontja is kimondja: a migráció a jólét forrásaként is értelmezhető – fejtette ki. „A fejlett országokban jelen formájában a migráció a baj terítését jelenti” – hangoztatta.

Migránskártyák: különleges elbánás

Lomnici szerint a liberális értelmiség és a média nincs tisztában a menedékjog pontos fogalmával. A jelenlegi szabályok szerint kizárólag a genfi menekültügyi és diplomáciai szabályrendszer az irányadó. Hangsúlyozta: nyilvánvaló cél a klímamenekült fogalmának megalkotása, amellyel az 1,2 milliárdos afrikai kontinens valamennyi lakosa számára megnyílna a lehetőség Európában a menekültstátusz megszerzésére.

Nem szabad hagyni, hogy ezt a törvénytelen állapotot legalizálják. Ugyanez történt Görögországban is, amikor egy szabálytalanságot emeltek törvényi erőre a migránskártyák bevezetésével – hangoztatta.

„Meggyőződésem, hogy tömegesen ilyen pénzügyi terméket itthon és az Európai Unió tagállamainak többségében pénzügyi intézmény nem bocsáthat ki. Olyan pozitív diszkriminációról és különleges elbánásról van szó az EU égisze alatt, aminek nincsenek meg a jogi alapjai. A jogtalanság már kéz a kézben jár a migrációval” – fogalmazott.

Rendőrök vízágyút vetnek be az őket a határ szerb oldaláról dobáló illegális bevándorlókkal szemben (Fotó: MTI/Sóki Tamás)

Röszke legyen a minta

Az alkotmányjogász szerint teljesen reális, hogy erőszakkal is megpróbálnak majd bejutni egy jóléti ország területére. „Alapvető tételmondatnak kell lennie az Európai Unióban, hogy aki illegálisan érkezik, azt vissza kell fordítani. Meggyőződésem, hogy minden tagállamnak ugyanúgy kell eljárni a saját határain, ha erőszakkal találkozik, mint ahogy azt a bátor rendőrök Röszkénél tették. Röszke kell, hogy legyen a minta minden uniós és európai állam részére. Nem szabad hagyni, hogy megbüntessék vagy meghurcolják azokat a kormányfőket, akik megvédik Európát az illegális migrációtól és annak veszélyeitől” – mondta.

A Bild című német lap szerint csaknem minden negyedik német polgár migrációs hátterű. Lomnici szerint mindez arra utal, hogy a kultúrák eleinte organikusan keveredtek, a mostani betelepítési folyamat pedig erőszakos. „Láthatjuk, hogy míg az organikus, lassú elegyítés viszonylag zavartalanul zajlott, ez az újkori kényszervegyítés már semmiképpen nem tekinthető zökkenőmentesnek” – zárta gondolatait.

hirado.hu - Kossuth Rádió Ma reggel