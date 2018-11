Levélben oktatta Szijjártót a CEU rektora

2018. november 22. 22:35

Szijjártó kijelentései arra utalnak, hogy a kormány már meghozta a döntést

A Közép-európai Egyetem (CEU) elnök-rektora szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kijelentései arra utalnak, hogy a kormány már meghozta a döntést az intézmény ügyében. Erről Michael Ignatieff a Szijjártó Péternek küldött levelében írt, amelyet csütörtökön az MTI-hez is eljuttatott az egyetem.

"A hét folyamán a sajtónak adott nyilatkozatai során az eddigi legvilágosabb jelét adta annak, hogy 2019. január 1-jén a kormányuk ki fogja szorítani a CEU-t Magyarországról" - kezdte Szijjártó Péternek küldött levelét Michael Ignatieff, majd hozzátette: a miniszter azt állítja, hogy a CEU nem végez oktatási tevékenységet New York államban; a kormány bizonyára ezzel indokolja majd a döntését.

Mint írta, amennyiben ez a kormány döntése, akkor az figyelmen kívül hagyja a törvényben megszabott feltételeket.

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény módosítása világosan fogalmaz arról, hogy annak eldöntése, hogy egy külföldi oktatási intézmény folytat-e felsőoktatási képzést a származási országában, az adott ország oktatási hatóságának kompetenciája - áll a dokumentumban.

New York Állam Oktatási Hivatala több alkalommal is tájékoztatta a magyar kormányt arról, hogy a CEU felsőoktatási képzést folytat New York államban - olvasható a levélben.

Michael Ignatieff úgy fogalmazott: "az nem lehetséges, hogy Ön ezekről a hivatalos levelekről nem értesült. Ezek létezése hónapok óta nyilvános".

Mint írta, Szijjártó Péternek értesülnie kellett arról is, hogy 2018 áprilisában látogatást tett a Bard College-on az akkori felsőoktatásért felelős államtitkár, Palkovics László, valamint a Magyarország és New York állam közötti tárgyalásokért felelős miniszterelnöki megbízott, Altusz Kristóf.

A CEU kuratóriumi tagjainak és kuratóriumi elnökének jelenlétében egyértelműen kifejezésre juttatták, hogy a CEU oktatási tevékenységet létesített a Bard College kampuszán - írta.

Michael Ignatieff hozzátette: Altusz Kristóf eredményes tárgyalásokat folytatott a New York-i kormányzó fő jogtanácsosával 2017 nyarán, ezek vezettek ahhoz a megállapodástervezethez, amelyre a CEU mint jövőbeli magyarországi működésének alapjára tekintett.

Ez a dokumentum továbbra is egy lehetséges megállapodás alapját képezi - írta.

Michael Ignatieff úgy fogalmazott, "a CEU tizennyolc hónapja keresi a megoldást arra, hogy Magyarországon maradhasson".

Szijjártó Péter kijelentései azonban arra utalnak, hogy a kormány már meghozta a döntést - tette hozzá.

"Miniszterként Önt és a kormányt terheli a felelősség azért a kárért, amit Magyarország felsőoktatása és az ország nemzetközi hírneve elszenved az Önök döntései miatt" - zárta levelét a CEU elnök-rektora.

Szijjártó Péter hétfőn brüsszeli sajtóértekezletén újságírói kérdésre azt felelte, hogy a kormány egyelőre nem látja bizonyítottnak, hogy az intézmény valóban oktatási tevékenységet folytat az Egyesült Államokban.

"Nem tudok arról, hogy előkészületben lenne olyan felhatalmazás, amely azért születne számomra, hogy egy újabb (felsőoktatási együttműködési) megállapodást írjak alá" - mondta akkor.

MTI