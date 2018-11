Kínaiak támasztják fel a legendás magyar márkát

2018. november 24. 11:58

A Skála fénykorában közel 40 áruházzal működött országszerte, az üzletlánc koronája az 1984-ben átadott Marx téri (mai Nyugati tér) Skála Metró volt. Az üzletlánc azóta széttagozódott, elfelejtődött és jelentéktelen lett. Már egy ideje egy kínai cégháló része, de most a márkahasználatot több ember rendelkezésére bocsátották. Most Zeng Ying és Chen Xiaobin az Alexandra könyves lánc romjain építik újra a brandet, már egy másik Skálát is üzemeltetnek a Bajcsy-Zsilinszky út elején.

Valaha Demján Sándor, idén elhunyt milliárdos vitte sikerre a rendszerváltás előtti Magyarország egyik legnépszerűbb márkáját és üzletláncát, a Skálát. Aztán a rendszerváltás után szépen eljelentéktelenedett a csúcsán 40 üzlettel működő lánc. Az Index cikke szerint most feltámadni látszik a lánc, miután a napokban a bulinegyed kapujában, az egykori Alexandra könyvesbolt helyén új, főként kínai árucikkekben utazó Skála áruház nyitott.

Ezúttal kínai üzleti körök próbálnak szerencsét, ahogy arra már több kísérletet tettek az üzletlánccal 1998 óta, amikor először megjelent a márka környékén. A mostani jogtulajdonosok, Cao He Ping és felesége Nie Wen egy régi Magyar Nemzet cikk szerint összesen 18 régi Skálát szereztek meg a Magyar Jin Wen Kft.-vel, és a kétezres években egész céghálót építettek az ingatlanok hasznosítása köré - írja az Index, amely szerint a márkanév-használati jogot tovább engedték másoknak.

Így jött a képbe Zeng Ying és Chen Xiaobin, akik új üzletetet nyitottak Skála néven, miután nem rég megszerezték az egykori Alexandra könyvesboltot, a Károly körút és a Dob utca sarkán található patinás épületet, amelyet először Varga Zoltán, a Central Médiacsoport tulajdonosa vásárolt meg.

Ezt a boltot a Nyugati Centrum Kft., míg az új, kiskörúti Skálát egy 2018-as alapítású cégük, a Ruha Star Kft. viszi. Ez utóbbinak a friss alapítás miatt még nincs elérhető eredményadata, a Nyugati Centrum azonban látszólag nagy forgalmat bonyolít, 2017-ben 643 millió forintos árbevételt ért el - igaz, hivatalos adózott eredményben ez csak 7 milliót jelentett a tulajdonosoknak - írja a portál.

Zeng Yingnek a cégadatok szerint 4 vállalkozás van a nevén, ebből kettőt idén alapított, míg Chen Xiaobinnak 3 társasága van. Ezek működő, bevétellel rendelkező társaságok, de a lap szerint a telephelyük egy tízemeletes kőbányai panel alja, amely miatt aggályos, hogy mi lesz a sorsa a cégeknek.

