Bakondi: egyre több információ igazolja a szervezettséget

2018. november 25. 21:50

Egyre több információ igazolja az illegális bevándorlás szervezettségét, háttér-finanszírozását - erről beszélt a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna vasárnap esti műsorában.

Bakondi György szerint ezt bizonyítja a migránsok bankkártyaprogramja, amelyet Soros György is nyíltan finanszíroz. Hozzátette: a kártyák ügyének megismerése közelebb visz minket ahhoz, hogy megismerjük a migráció 2015 óta tartó szervezettségének valós motivációját.

A belbiztonsági főtanácsadó azt mondta: az Európai Unióban a többi között a "migránsvízumról" (humanitárius vízum"), az unió határvédelmi ügynöksége, a Frontex átalakításáról szóló terveket szeretnék "sietve" törvényi erőre emelni, hogy még ebben a parlamenti összetételben mód legyen nehezen visszafordítható, illetve visszafordíthatatlan rezsim kialakítására.

Bakondi György szerint úgy tűnik, mintha tartanának a jövő évi európai parlamenti (EP-) választásoktól. Ezt bizonyítja, hogy az a politikai erő, amely a migráció tömeges beáramlását akarja, az ezt ellenző országokat - például Magyarországot - támadásoknak teszi ki.

Kitért arra is: legalább 3 éve tudni, hogy a balkáni útvonalon terroristák érkeznek; az Európában elkövetett terrorcselekmények jelentős része esetében az elkövetők ezen az útvonalon jöttek. Ez napjainkban is súlyos biztonsági, belbiztonsági kihívást jelent az országokban, köztük Bosznia-Hercegovinában is - mondta a főtanácsadó.

MTI - M1