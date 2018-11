Theresa May elnézést kért egy kijelentéséért

2018. november 26. 22:53

Elnézést kért hétfőn a brit miniszterelnök azért a minapi kijelentéséért, hogy az Európai Unió országaiból érkező munkavállalók mások elé állnak be a sor elejére.

Theresa May egy hete, a Brit Iparszövetség (CBI) Londonban rendezett éves kongresszusán felszólalva úgy fogalmazott: a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) utáni időszakra tervezett új brit bevándorlási rendszer nem azt veszi majd figyelembe, hogy ki honnan jött, hanem azt, hogy miben tehetséges, milyen szakképesítést tud felmutatni, és ennek megfelelően megszűnik az a helyzet is, hogy az Európai Unióból érkezők szakképzettségüktől vagy szakmai tapasztalataiktól függetlenül "beállhatnak a sor elejére, a Sydneyből érkező mérnökök vagy a Delhiből érkező szoftverfejlesztők elé".

E megfogalmazásáért a kormányfő azonnal bírálatok kereszttüzébe került.

Élesen bírálta a kijelentést mások mellett Guy Verhofstadt, az Európai Parlament (EP) Brexit-ügyi koordinátora is. Verhofstadt nyilatkozata szerint a Nagy-Britanniában élő és dolgozó külföldi EU-állampolgárok senki elé nem álltak be a sorba, hanem a számukra szabadságot és lehetőségeket biztosító jogosultságaikkal éltek, és az EP azon dolgozik, hogy e jogosultságaik a jövőben is megmaradjanak.

Nicola Sturgeon skót miniszterelnök nem sokkal később, a BBC televízió interjúműsorában sértőnek és szégyenteljesnek nevezte Theresa May kijelentését.

A Brexit feltételrendszeréről szóló megállapodás hétfői vitanapján is a Skóciában kormányzó Skót Nemzeti Párt (SNP) egyik alsóházi képviselője vetette fel az ügyet, megkérdezve a kormányfőt, hogy hajlandó-e elnézést kérni, amiért "sikerült vérig sértenie" a Nagy-Britanniában élő és dolgozó több mint 3 millió külföldi EU-állampolgárt.

Theresa May válaszában elismerte, hogy nem lett volna szabad e szóhasználattal élnie.

Kijelentette: a Brexit-folyamat kezdetétől fogva azt hangoztatja, hogy az EU-állampolgárok jogosultságait elsődleges fontosságú kérdésként kell kezelni, és ez a kilépési megállapodásban is így szerepel.

A miniszterelnök hozzátette ugyanakkor: mondandójának lényege az volt, hogy a brit választók is azt szeretnék, ha a Nagy-Britanniába érkező munkavállalókat szakképzettségük szerint ítélnék meg, és annak alapján, hogy mivel tudnak hozzájárulni a brit gazdasághoz, nem pedig aszerint, hogy honnan jöttek.

Theresa May az elmúlt időszakban többször is utalásokat tett arra, hogy a készülő új bevándorlási rendszer nem fogja kedvezményes elbírálásban részesíteni az EU-ban maradó országok Nagy-Britanniában letelepedni és dolgozni kívánó állampolgárait.

A brit kormány azonban azt is rögzítette, hogy azok a külföldi EU-állampolgárok, akik a kilépés után tervezett átmeneti időszak végén, 2020 decemberében már hosszabb ideje életvitelszerűen Nagy-Britanniában élnek, a jövőben is maradhatnak, és megmaradnak jelenlegi jogosultságaik is.

Theresa May: nem létezik ennél jobb megállapodás

A brit miniszterelnök szerint teljes bizonyossággal kijelenthető, hogy a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréről szóló megállapodásnál nem lehetséges jobbat elérni.

Theresa May hétfő délután tájékoztatta a londoni alsóház képviselőit az előző napi brüsszeli EU-csúcsról, amelyen jóváhagyták a kilépési megállapodást és a jövőbeni kapcsolatokat körvonalazó politikai deklarációt.

A kormányfő kijelentette: a csúcsértekezleten az uniós társállamok vezetői is igen egyértelművé tették számára, hogy ennél jobb megállapodás nem érhető el.

May szerint ha a brit parlament leszavazza az egyezményt, akkor "minden kezdődhet elölről", és senki nem tudja, hogy ebben az esetben mi történne. Az viszont bizonyos, hogy a megállapodás elutasítása még nagyobb megosztottságot, még több bizonytalanságot teremtene, ennek minden kockázatával együtt - hangsúlyozta a brit miniszterelnök.

A londoni alsóház várhatóan december második hetében szavaz a megállapodáscsomagról, de a kormányzó Konzervatív Párt és az ellenzéki pártok frakcióin belül is rendkívül erőteljes bírálatok érik az egyezményt.

Ebben a helyzetben jelenleg kérdéses, hogy az elfogadáshoz a kormány biztosítani tudja-e a parlamenti többséget, különös tekintettel arra, a Konzervatív Párt a tavalyi előrehozott parlamenti választásokon elvesztette addigi csekély alsóház többségét is. Emiatt a kormány jelenleg a legnagyobb észak-írországi protestáns britpárti erő, a tory Brexit-táborhoz hasonlóan rendkívül EU-szkeptikus irányvonalú Demokratikus Unionista Párt (DUP) tízfős frakciójának eseti külső támogatásával tud csak elfogadtatni komolyabb horderejű törvényjavaslatokat.

A DUP vezetése is többször jelezte azonban, hogy ha a Brexit-megállapodáscsomag a jelenlegi formájában kerül decemberben a parlament elé, akkor a DUP-frakció nem fogja megszavazni, sőt a párt a konzervatívok külső támogatásáról kötött megállapodást is felülvizsgálhatja.

A DUP és a keményvonalas konzervatív Brexit-tábor egyaránt azt kifogásolja a legerőteljesebben, hogy a megállapodás alapján egységes vámügyi szabályozás lépne életbe az Európai Unió és az Egyesült Királyság között, tartalékmegoldásként az ír-északír határellenőrzés újbóli bevezetésének elkerülésére, ha a Brexit jövő márciusra várható dátuma után előirányzott, várhatóan 2020 decemberének végéig tartó átmeneti időszak lejártáig nem jönne létre átfogó megállapodás a majdani kétoldalú kereskedelmi kapcsolatrendszerről.

A bírálók szerint azonban az egyezményben nincs garancia arra, hogy az Egyesült Királyságban nem marad érvényben meghatározatlan ideig, akár véglegesen az EU vámszabályozási rendszere.

Theresa May hétfői alsóházi beszámolójában mindazonáltal hangsúlyozta: London és az EU egyaránt maradéktalan elkötelezettséggel törekszik arra, hogy az átmeneti időszak lejártáig, 2021 elejére már érvényben legyen az új kétoldalú kapcsolatrendszer szabályrendszere. Hozzátette: a kilépési megállapodás jogi kötelezettséget is tartalmaz arra, hogy az Egyesült Királyságnak és az EU-nak mindent meg kell tennie a tartalékmegoldás alkalmazásának elkerülésére.

May szerint még akkor sem kötelező e megoldás alkalmazása, ha 2020 végéig nem sikerülne kialakítani a majdani kapcsolatrendszer végleges kereteit, mert megvan a lehetőség az átmeneti időszak rövid idejű meghosszabbítására is.

A kormányfő hozzátette: ha mégis érvénybe lép a tartalékmegoldás, a megállapodáshoz csatolt jogi szöveg egyértelművé teszi, hogy ez csak átmeneti időszakra szólhat.

Theresa May kijelentette, hogy a vasárnapi EU-csúcson aláírt egyezménycsomag "a" megállapodás, és ennek elfogadása szolgálja az Egyesült Királyság nemzeti érdekeit.

Előző este, a BBC televíziónak nyilatkozva Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke is úgy fogalmazott, hogy ez "a" megállapodás, egyben ez a lehető legjobb megállapodás az Egyesült Királyság számára, és ez az egyetlen lehetséges megállapodás.

Hozzátette, hogy ha a londoni alsóház erre nemet mond, akkor az Egyesült Királyság megállapodás nélkül lép ki jövőre az EU-ból.

MTI